Против Ford и Toyota: новый внедорожник Kia рассекретили полностью

Долгожданный недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года полностью рассекретили со всеми подробностями. Корейский пикап будет выступать на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux, в этом ему помогут мощные моторы и необычный дизайн.

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Все детали раскрыли на сайте производителя. Именно вокруг дизайна Kia Tasman поднялась большая дискуссия. Компания ранее уже почти полностью рассекретила внешность пикапа до премьеры. Потенциальные покупатели успели ознакомиться со стилем и поделились своими соображениями.

Дискуссия поднялась вокруг выраженных колесных арок, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia отметили, что эти элементы можно будет также выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

Тем не менее, такое оформление арок привлекает внимание и отлично вписывается в геометричную стилистику кузова. На выбор предложат вариант с четырьмя дверьми или с длинной грузовой платформой, но с короткой двухдверной кабиной.

Двигатели Kia Tasman 2025 представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно.

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