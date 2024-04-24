Mini показала свой самый доступный кроссовер без ДВС. Фото

Новый кроссовер Mini Aceman 2025 модельного года – компактная модель, которая окажется дешевле Countryman и станет самым доступным электрическим кроссовером бренда. Машину показали на официальных фото и рассекретили характеристики.

Детали рассказали на сайте Motor1. Новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант. Но дизайн выполнили в стиле других моделей бренда.

На фото показали автомобиль, который выглядит как Mini в привычном стиле. Знакомый силуэт, контрастная крыша, геометричные формы.

Однако уже заметно, что новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman 2024 года, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Серийный Mini Aceman очень похож на концепт 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman, который поступит в продажу в конце 2024 или начале 2025 года, предложит 184 л.с. в базовом исполнении и 218 л.с. в более мощной конфигурации. Батарея емкостью 42 кВтч обеспечивает запас хода 310 км, более крупный блок на 54 кВтч – 405 км.

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