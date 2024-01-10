MG представила большой кроссовер дешевле Toyota RAV4. Фото

Китайская компания MG, которая использует имя классического британского бренда, показала новый недорогой кроссовер Whale 2024 года. Машина довольно крупная и оснащена мощным мотором, но ее оценили дешевле чем Toyota RAV4.

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Детали раскрыли на сайте компании. Там показали дизайн, характеристики и цену на новый кроссовер MG Whale, который с точки зрения стоимости является привлекательным предложением в своем классе.

Кроссовер MG выглядит необычно и совсем не похож на другие модели бренда. Но напоминает многие китайские автомобили – географическую принадлежность производителя можно определить безошибочно.

Длина кузова составляет 4702 мм при колесной базе в 2765 мм. Ширина равна 1903 мм, а высота – 1691 мм. Автомобиль довольно крупный.

Новый MG Whale отправляют в продажу с бензиновым турбомотором на 2 л мощностью 231 л.с. В пару двигателю предлагают 8-ступенчатую автоматическую КПП. Цена MG Whale – 26 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о новом внедорожнике Mitsubishi, который показали в особом виде.