Между Aveo и Duster: новый бюджетник Chevrolet показали официально

Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Sonic дебютировал как более современный преемник модели Aveo. По размерам новинка близка к Renault Duster, но, как ожидается, окажется дешевле. Машину показали на новых официальных фото.

Видео дня

Дешевый автомобиль рассекретили с интересными подробностями. OBOZ.UA напоминает, что на модели Chevrolet Sonic 2027 года дебютировал обновленный логотип производителя – с черными акцентами и подсветкой.

Название нового Chevrolet Sonic вернули в линейку как современный практичный кроссовер для городских условий. Хотя ранее так назывались маленькие хэтчбек и седан, которые нам известны как Chevrolet Aveo.

Дизайн кроссовера Chevrolet Sonic рассекретили полностью. Спереди автомобиль выглядит очень современно с модной многоуровневой светотехникой. Сзади – стильные фонари с эффектной графикой.

Известно, что новый Sonic с длиной кузова 4230 мм построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. Технические подробности сообщат позже, но ожидается гибридная силовая установка.

