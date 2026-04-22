Mercedes создал самый дешевый автомобиль совместно с китайцами. Фото

Mercedes владеет компанией Smart вместе с Geely. Совместно с китайцами производитель создал самый дешевый автомобиль, который является долгожданным преемником знаменитой модели.

Видео дня

Новый Smart Concept #2 впервые показали на официальных фото. Этот автомобиль придет на смену городскому компакту Smart Fortwo. Подробности стали известны Carscoops.

Очевидно, что сити-кар сохранил знакомый формат. Но внешность сделали очень современной и даже довольно футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3, которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

На данный момент это концепт, но его внешность без кардинальных изменений должна переехать на серийную модель Smart #2. Автомобиль увеличится в размерах и достигнет в длину 2,8 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Новинка переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км.

Ранее медиа сообщали, что новая модель Smart #4 тоже появится и станет преемником Smart Forfour. Машина предложит более вместительный и практичный четырехдверный кузов.

