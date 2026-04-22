Каким будет новый бюджетный кроссовер Toyota: фото Corolla Cross

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross 2 поколения обязательно появится как преемник успешной бюджетной модели. В сети показали, как может выглядеть автомобиль популярного формата.

Бюджетную модель Toyota Corolla Cross продемонстрировали в новом виде на канале Digimods DESIGN. Известно, что над новой Toyota Corolla производитель уже работает. Очевидно, что в линейке также появится следующий кроссовер Toyota Corolla Cross – ориентировочно в 2028 году.

Авторы показали свой взгляд на возможный дизайн автомобиля. Внешность станет намного эффектнее, а на гибридных силовых установках сделают усиленный акцент. При этом автомобиль станет немного крупнее.

Недавно компания рассекретила слегка модернизированный автомобиль в качестве промежуточного обновления. Компактный кроссовер из Японии стал немного современнее на вид.

Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Изменился передний бампер с крупными воздухозаборниками. Есть несколько вариантов оформления для разных комплектаций. Появились новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

