Mercedes решил сосредоточиться на более дешевых автомобилях

Mercedes известен как производитель дорогих премиальных автомобилей высокого класса. Но, согласно информации в СМИ, в 2024 году немецкая компания решила сосредоточиться на более дешевых моделях для увеличения продаж.

По сообщениям Motor1, у Mercedes теперь новая стратегия. Она направлена на более высокие продажи. Даже если это касается реализации менее маржинальных доступных машин.

Производитель провел встречу в США со своими американскими дилерами, которым сообщил о новой стратегии продаж. Интересно, что она противоречит ранним планам компании, когда предполагалось сосредоточиться на самых дорогих автомобилях.

Ранее Mercedes разработал планы по усилению своего присутствия в престижных сегментах с помощью моделей S-Class, SL и G-Class, а также линеек автомобилей AMG и Maybach. Но такие машины нельзя продать в большом количестве в короткие сроки.

Теперь решили сделать акцент на моделях подешевле. Цель – продать в США более 300 000 машин в 2024 году. К слову, дилерам новая стратегия понравилась. Им легче продавать такие модели регулярно, чем долго ждать покупателя для авто стоимостью 100 000 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом недорогом VW, который уже отправился в продажу.