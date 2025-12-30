Mercedes готовит самый дешевый внедорожник: каким он будет

Модель Mercedes Гелендваген скоро получит самый дешевый вариант. Знаменитый внедорожник постепенно готовят к премьере в новой модификации. Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль.

Авторы страницы mercedes_fans.de в Instagram показывают новый Mercedes G-Class 2027 года – это предварительный проект, который намекает на реальную внешность. Ранее машину поймали в ходе дорожных испытаний, но дизайн прототипа скрывали под пленкой.

Ожидалось, что Новый Mercedes Little G (рабочее название) построят в рамках свежей архитектуры MMA, которая позволяет устанавливать и двигатели внутреннего сгорания, и электромоторы.

Однако в компании ранее отметили, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

Пока известно об электрических силовых установках. Однако G-Class EQ стартовал на рынке не так уж хорошо. Поэтому для младшей модели могут предусмотреть гибридные или даже полностью бензиновые варианты.

