Самый дешевый: каким будет новый кроссовер Bentley 2026 года

Новый Bentley почти готов к премьере. Автомобиль станет самым дешевым кроссовером бренда. Вдобавок это первый электрокар престижной компании. Уже примерно известно, какой получится долгожданная машина.

Видео дня

Как стало известно Motor1, новая модель Bentley появится уже в 2026 году. Однако производитель присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и дешевле с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

OBOZ.UA уже рассказывал про автомобили, которые скоро исчезнут.