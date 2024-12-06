Мечта украинцев: долгожданный бюджетный кроссовер Duster выходит на рынок

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения – мечта многих украинцев. Потенциальные покупатели заждались, и недорогая модель наконец-то вышла на украинский рынок. Появилась цена Renault Duster.

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Детали о машине сообщили на сайте компании. В Европе эта машина известна как Dacia Duster. Несмотря на небольшие отличия в дизайне и оснащении, это фактически один и тот же автомобиль.

Цена Renault Duster 2024 года в Украине – от 829 900 грн. Это соответствует 19 000 евро, которые просят за Dacia Duster 3 поколения на европейском рынке.

Двигатели Renault Duster в Украине:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,3 л (150 л.с.);

турбодизель 1,5 л (115 л.с.).

Но есть и другие новинки Renault бюджетного сегмента в 2024 году. Некоторое время назад украинский рынок покинули модели Renault Logan и Sandero. Теперь они вернулись в новом виде и с новыми названиями – Renault Taliant и Renault Kardian.

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