Mazda показала свою самую дешевую модель 2024 года. Фото

Компактный хэтчбек Mazda 2 – самая дешевая модель японской компании. Недавно производитель обновил машину для глобального рынка. А теперь показали еще один вариант автомобиля после модернизации.

О новинке стало известно Motor1. Автомобилю подкорректировали внешность в модификации Vivid Monotone благодаря ярким цветовым акцентам. Также появились особые колесные диски.

В салоне Mazda 2 2024 модельного года тоже произошли изменения. Компактный городской хэтчбек получил новую мультимедийную систему на увеличенном мониторе диагональю 8,8 дюймов.

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Машину можно заказать с механической и автоматической КПП. Привод – передний или полный. В продажу модернизированная модель поступит в феврале 2024 года. Эта модификация предназначена для японских покупателей.

Для Европы у компании другая "двойка" – в основе автомобиля использован хэтчбек Toyota Yaris. Гибридный автомобиль с силовой установкой на базе бензинового мотора объемом 1,5 л вместе с электрическим двигателем выдает мощность 116 л. с. (169 Нм крутящего момента).

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