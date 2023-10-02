Ждем в Украине: китайцы показали новый недорогой кроссовер. Фото

Китайская компания MG, которая использует имя классического британского бренда, показала новый недорогой кроссовер HS 2023 модельного года. Именно в таком виде машину получат украинские покупатели.

Детали сообщили на сайте компании. Там раскрыли дизайн, характеристики и цены на компактный кроссовер, который с точки зрения стоимости является привлекательным предложением в своем классе.

Спереди китайский кроссовер MG HS 2023 модельного года изменился полностью и получил совсем другое "лицо". Теперь дизайн модели соответствует современному корпоративному стилю компании.

Видео дня

Передняя решетка стала крупнее и изменила форму, появились новые фары, передний и задний бамперы, заменили фонари.

Новый MG HS в Украине отправляют в продажу с бензиновыми турбомоторами на 1,5 л мощностью 162 л.с. и 2,0 л с отдачей 228 л.с. и полным приводом. В пару двигателям предлагают 6-ступенчатую МКПП, 7-ступенчатую роботизированную коробку и 6-ступенчатый "робот".

Цена MG HS в Украине в базовом варианте – 877 112 грн (24 000 долларов).

OBOZREVATEL ранее сообщал о лучших недорогих кроссоверах, которые порадуют разных покупателей.