Mazda показала любимый кроссовер украинцев на новых фото после модернизации

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 является одним из наиболее любимых автомобилей украинцев. Эта модель регулярно попадает в список лидеров продаж в своем сегменте. Производитель показал модернизированную машину на новых фото.

Изображения публикует NetCarsShow. Автомобиль получился настолько удачным и востребованным, что в компании не спешат снимать его с конвейера и в очередной раз обновили кроссовер перед подготовкой уже следующего поколения, о котором мы сообщали недавно.

В процессе модернизации дизайнеры постарались привнести в облик модели свежие нотки. Обновленный кроссовер Mazda CX-5 получил современную светотехнику, новые элегантные 19-дюймовые диски, измененный пластиковый обвес по периметру кузова.

Кроме того, обновили палитру цветов для кузова. А в салоне Mazda CX-5 2024 года появилась модернизированная информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto во всех комплектациях.

Бензиновый двигатель объемом 2,5 л получил систему старт-стоп в базовой спецификации, которая позволяет экономить топливо и снижает комбинированный расход в смешанном цикле почти на литр – до 9 л/100 км.

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