Renault показала новый бюджетный кроссовер меньше чем Duster от Dacia. Фото

Новая модель Dacia Spring EV 2025 – самый дешевый электрический кроссовер на европейском рынке. Renault показала модернизированный автомобиль в ходе официальной премьеры после обновления бюджетной модели со всеми деталями.

Фото опубликовали на официальном сайте автопроизводителя. Рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако новый Spring сохранил компактные габариты и остался меньше в сравнении с бюджетным кроссовером Duster.

Электрический кроссовер Dacia Spring получил новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расшили цветовую гамму и предложили другие колесные диски. Несмотря на то, что общий силуэт и линия остекления не изменились, все кузовные панели, включая двери, выполнены по новой штамповке.

В салоне Dacia Spring полностью изменилось оформление и отделочные материалы. Дизайн стал современнее, появился крупный монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Эти показатели после обновления не изменились.

Как и емкость батарейного блока (26 кВтч), который обеспечивает запас хода 220 км. Но главная цель – сохранить низкую стоимость. Цена Dacia Spring в Европе начинается с 17 000 евро. И даже за самый дорогой вариант просят менее 22 000 евро. Стоимость модернизированной машины объявят позже.

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