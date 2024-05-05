Мало кто может себе позволить: электромобили, которые вызовут восторг водителей

Электромобили становятся все более популярными, ведь они экологически чистые, экономичные и динамичные. Однако многие модели имеют столь высокую цену, что люди среднего уровня достатка никак не могут их купить.

Конечно на рынке представлены экономные и бюджетные экологические автомобили, которые многие могут себе позволить, однако есть и мощные, роскошные электромобили, которые по карману только богачам. Список таких транспортных средств поделился GO.

Porsche Taycan

Многие электромобили, имеющие невероятно высокую цену, являются электрифицированными версиями газовых или бензиновых моделей.

Первоначальная розничная цена седана на американском рынке Porsche Taycan EV на 2024 год составляет 90 900 долларов США. Стоимость Taycan 4 Cross Turismo начинается от 101 900 долларов, Taycan 4S – от 111 700 долларов, а Taycan 4S Cross Turismo – от 118 200 долларов. Стоит отметить, что в Украине цена может быть еще выше.

Audi e-tron GT

Porsche – не единственный немецкий производитель роскошных автомобилей, чьи электромобили выходят за пределы бюджета большинства обычных семей.

Audi e-tron GT имеет роскошный вид и высококачественные характеристики производительности. На рынке США цена автомобиля мощностью 523 лошадиные силы стартует от 106 500 долларов.

Mercedes-Benz EQS

Завершает тройку немецких роскошных электромобилей, о покупке которых большинство людей могут лишь мечтать шестиместный седан Mercedes-Benz EQS.

У него запас хода примерно в 560 км, а его стоимость начинается от 100 000 долларов США.

Rivian R1T

Роскошные седаны и высококачественные спортивные автомобили не единственные, кто соблазняет покупателей среднего класса.

Первая серийная модель Rivian, электрический грузовик R1T, была выпущена со стартовой ценой около 80 000 долларов США. Перспективный американский производитель электромобилей с тех пор снизил рекомендованную розничную цену на свой пикап R1T, но с начальной ценой в 69 900 долларов США он все еще не доступен для большинства покупателей.

Hummer EV

Существует четыре пикапа Hummer EV с начальной розничной ценой от 96 550 до 148 000 долларов.

Кроме того, у Hummer также есть квартет внедорожников EV со стартовой ценой от 96 550 до 138 000 долларов.

Шевроле Silverado

Это электрифицированная версия одного из самых популярных американских грузовиков.

Chevrolet Silverado EV в 2024 году имеет первоначальную розничную цену около 80 000 долларов США.

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