BMW показала на фото один из самых дешевых кроссоверов

Кроссовер BMW X2 полностью рассекретили в новом поколении. Эта эффектная модель – один из самых дешевых кроссоверов баварской компании. Машину показали на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, новый BMW iX2 в конце 2023 года представили в электрическом исполнении вместе с новым X2, который оснащен ДВС. Дебют модели состоялся на Автошоу в Токио.

В длину BMW X2 2024 модельного года вытянулся на 4554 мм при колесной базе в 2692 мм, ширина – 1845 мм, а высота составляет 1590 мм. Модель увеличилась в размерах в сравнении с предшественником.

Автомобиль выполнили в форм-факторе купе-кроссовера с низкой крышей, узкими окнами и приземистым силуэтом. Спереди – необычные фары и крупная геометричная решетка с подсветкой, сзади – фонари сложной формы.

Электрический BMW iX2 оснащен двумя моторами суммарной отдачей 313 л.с. Батарейный блок емкостью 65 кВтч обеспечивает более 400 км запаса хода.

Новый BMW X2 второго поколения с ДВС получил бензиновые двигатели 1,5 л (170 л.с.) и 2,0 л (245 и 300 л.с.). Также предложат 2-литровый турбодизель мощностью 211 л.с. и подзаряжаемые гибриды на 245 и 326 л.с.

Ранее OBOZ.UA показывал новый по-настоящему дешевый кроссовер от Rneault.