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BMW показала на фото один из самых дешевых кроссоверов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,3 т.
BMW iX2

Кроссовер BMW X2 полностью рассекретили в новом поколении. Эта эффектная модель – один из самых дешевых кроссоверов баварской компании. Машину показали на новых фото.

Как напоминает OBOZ.UA, новый BMW iX2 в конце 2023 года представили в электрическом исполнении вместе с новым X2, который оснащен ДВС. Дебют модели состоялся на Автошоу в Токио.

В длину BMW X2 2024 модельного года вытянулся на 4554 мм при колесной базе в 2692 мм, ширина – 1845 мм, а высота составляет 1590 мм. Модель увеличилась в размерах в сравнении с предшественником.

BMW X2

Автомобиль выполнили в форм-факторе купе-кроссовера с низкой крышей, узкими окнами и приземистым силуэтом. Спереди – необычные фары и крупная геометричная решетка с подсветкой, сзади – фонари сложной формы.

BMW iX2

Электрический BMW iX2 оснащен двумя моторами суммарной отдачей 313 л.с. Батарейный блок емкостью 65 кВтч обеспечивает более 400 км запаса хода.

Новый BMW X2 второго поколения с ДВС получил бензиновые двигатели 1,5 л (170 л.с.) и 2,0 л (245 и 300 л.с.). Также предложат 2-литровый турбодизель мощностью 211 л.с. и подзаряжаемые гибриды на 245 и 326 л.с.

BMW X2

Ранее OBOZ.UA показывал новый по-настоящему дешевый кроссовер от Rneault.