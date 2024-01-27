Лучшие внедорожники в 2024 году: авто с идеальным соотношением цены и качества

Если вы ищете в новом году новую машину, скорее всего вы размышляете о чем-то попросторнее и при этом экономичнее в эксплуатации. И модели, доступные сейчас на рынке – как первичном, так и вторичном, предлагают большой выбор внедорожников, отвечающих этим критериям наилучшим образом.

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Журналисты Mail Online составили топ автомобилей, которые станут хорошим выбором в соотношении цена-качество. И при этом будут удобны в городе и за его пределами и не слишком затратны.

Nissan Qashqai

Популярный семейный внедорожник – предложение, которое трудно превзойти. Особенно удачной была модель второго поколения, которая продавалась в период с 2014 по 2021 год. Впрочем, и более новая модификация выглядит стильно и предлагает много места и комфорта.

Kia Sportage

Kia Sportage предыдущего поколения, выпускавшегося в период с 2016 по 2021 год, является одним из лучших универсальных внедорожников среднего размера. Он стильный и этим выделяется из разнообразия конкурентов. А еще хорошо оборудован.

BMW X3

Немецкий автобренд BMW является синонимом роскоши, за которую, как правило, требует соответствующую цену. Но если вам нужен недорогой внедорожник, предлагающий все возможности премиум-бренда, выберите одну из модификаций BMW X3 2010-2017 годов. Это стильный внедорожник, удобный для семейных поездок – в нем много места и большой багажник. Все модели имеют качественный салон и мощный двигатель, но модели, выпущенные с 2014 года, оснащены более современными технологиями.

Renault Captur

Как и последняя версия, Captur первого поколения является отличным небольшим внедорожником за доступную цену. Версия 2013-2019 годов до сих пор остается стильным вариантом, приятным в управлении и достаточно комфортным для четырех взрослых пассажиров. Среди его ключевых преимуществ – высокая экономичность, широкий функционал даже в базовой комплектации, а также несколько вариантов бензиновых и дизельных двигателей.

Audi Q3

Q3 является неопровержимым доказательством того, что вы можете получить настоящий внедорожник премиум-класса по очень разумной цене. Версия предыдущего поколения (2011-2018) предлагает достаточно места и замечательные функции, которыми заслуженно славится бренд: от современного высококачественного интерьера до плавного и экономичного двигателя.

Citroen C5 Aircross

Даже на не слишком гладких и ровных дорогах Citroen C5 Aircross обеспечивает плавность хода благодаря удобным сиденьям и мягкой подвеске. Управлять им приятно в любых условиях. При этом автомобиль остается поразительно доступным по цене, а вместительный салон и большой багажник делают его удобным для семей.

Land Rover Discovery Sport

Как для роскошного семейного внедорожника, Land Rover Discovery Sport приятно поражает ценой. При этом он имеет большой выбор версий с разными уровнями комплектации и пяти- или семиместным салоном. Вы можете выбирать между бензиновыми и дизельными двигателями или гибридом. Однако последняя опция обойдется несколько дороже.

Ford EcoSport

EcoSport предлагает отличное соотношение цены и качества, а также низкие эксплуатационные расходы. Он доступен с механической или автоматической коробкой, некоторые модели даже оснащены полным приводом. Семьям этот внедорожник может показаться тесноватым, но для двух взрослых его будет вполне достаточно. К тому же это один из самых удобных вариантов для города.

Nissan X-Trail

Прочный и надежный X-Trail – классика жанра среди внедорожников, но при этом он имеет дополнительное преимущество. Модель чрезвычайно практична и удобна для семейного использования благодаря большому багажнику и семиместному салону в большинстве модификаций.

Dacia Duster

Отличное соотношение цены и качества – едва ли не главная особенность Dacia, а ее модель Duster входит в список лучших доступных внедорожников. И хотя этот автомобиль сложно назвать вершиной роскоши, он весьма вместителен и стоит дешевле, чем любой другой внедорожник аналогичного размера. Модели с более высокими характеристиками предлагают больше функций, но остаются при этом очень доступными.

Ford Kuga

Второй Ford, представленный в этом списке – это еще один классический внедорожник среднего размера по очень приятной цене. Версия 2012-2020 годов сейчас является выгодной покупкой, поскольку предлагает элегантный внешний вид и широкий функционал. Он имеет спортивный характер, при этом оснащен большим багажником, кондиционером и круиз-контролем во всех комплектациях, а на выбор предлагается множество различных двигателей и функций.

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