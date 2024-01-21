Авто с наименьшим расходом бензина: лучшие модели в 2024 году

Одним из самых важных факторов является эффективность автомобиля. При покупке авто внимание обращают на соотношение цены и качества, надежность и уровень расхода бензина.

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Экаперты Сar and Driver составили рейтинг автомобилей с лучшим пробегом бензина на основе официальных данных о топливной эффективности и рейтингах EPA. Эти авто имеют лучшие показатели и удовлетворят самых взыскательных покупателей.

Toyota Prius

Новый Prius поставляется с передним приводом и мощностью 194 лошадиные силы. Доступный полный привод с небольшим увеличением мощности до 196 л.с. Prius является стильным и достаточно комфортным в управлении, при этом достигая лучшей экономии топлива. Он опережает своих компактных конкурентов.

Hyundai Elantra

Выразительный внешний дизайн привлекает внимание, но Elantra не экономит на традиционных чертах компактного автомобиля. Доступная гибридная силовая установка повышает эффективность топлива. Базовый силовой агрегат – это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, но модель N-Line поставляется с 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом. Для водителей, ориентированных на производительность, полноценная модель Elantra N будет более привлекательным вариантом, но она также стоит гораздо дороже.

Hyundai Sonata

Sonata поставляется с базовым двигателем мощностью 191 л.с. или турбодвигателем мощностью 180 л.с. для комплектаций SEL Plus и Limited. Sonata Hybrid использует бензиновый двигатель с помощью электродвигателя для привода передних колес в общую мощность 195 лошадиных сил со сравнительно невысокими расходами бензина.

Toyota Camry

Toyota Camry стала легендой. Да, она потеряла позиции продаж на рынке, одержимом внедорожниками и пикапами, но уже более 20 лет в США Camry была самым продаваемым седаном. Camry оставила шестицилиндровые силовые агрегаты, в то время как ее ближайшие конкуренты, Honda Accord и Hyundai Sonata, перешли только на рядные четырехцилиндровые.

Toyota Corolla

Toyota Corolla – это о надежности и экономии. Самый мощный двигатель Toyota Corolla содержит 169 л.с. По сравнению с Honda Civic или Mazda 3, Corolla выглядит как черепаха между двумя зайцами, шутят эксперты. Corolla доступна как четырехдверный седан или пятидверный хэтчбек. Первый даже доступен с невероятно экономичной гибридной силовой установкой.

Honda Accord

Даже в эпоху внедорожников все еще существует спрос на честный и экономный семейный седан среднего размера, и Honda Accord 2024 является лучшим выбором. В то время как модели начального уровня оснащены 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, большинство новых моделей выйдут из завода с экономичной четырехцилиндровой гибридной установкой. Независимо от того, какой вы выберете, передний привод является единственным вариантом. Четкое рулевое управление, хорошо демпфированная подвеска и предполагаемая управляемость – все это способствует надежности и комфорту за рулем.

Lexus ES

Это роскошный седан консервативного стиля с хорошим оформлением, предлагающий широкий выбор комплектаций и несколько вариантов трансмиссии по разумной цене. ES приводится в движение четырехцилиндровым, V-6 или четырехцилиндровым гибридным приводом; последний обеспечивает исключительную экономию топлива. На некоторых моделях доступен полный привод. Основываясь на той же механике, что и Toyota Camry, Lexus ES предлагает очень привлекательную цену по сравнению с такими автомобилями, как Audi A6, BMW 5-серии и Mercedes-Benz E-класса.

Toyota Crown

Toyota Crown – автомобиль с уровнем роскоши Lexus в салоне и любой из двух гибридных силовых установок под капотом, являющихся победителями в экономии топлива. Большинство моделей Crown оснащено гибридной силовой установкой мощностью 236 л.с., но чтобы разблокировать максимальную производительность Crown, попробуйте уровень Platinum, поставляемый с гибридной установкой с турбонаддувом мощностью 340 л.с.

Mitsubishi Mirage

Mirage также является одним из самых дешевых новых автомобилей. Даже в базовой форме бюджетный хэтчбек Mitsubishi включает в себя длинный список стандартных технологий и функций удобства, в том числе автоматический климат-контроль, передовую систему предупреждения о столкновении с автоматическим торможением и информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto. Есть и минусы: Mirage медленный, не очень комфортный, а его салон выглядит просто.

Mitsubishi Mirage G4

Mitsubishi Mirage G4 2024 года выпуска является одним из самых дешевых седанов на рынке, и в этом субкомпактном седане ощущается его низкая цена. Под капотом – слабый 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью всего 78 лошадиных сил. Интерьер оснащен большим количеством черного пластика, который является обычным для этого класса автомобилей. По крайней мере, Mirage поставляется с конкурентным набором стандартных функций, включая Apple CarPlay и Android Auto, автоматический климат-контроль, круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

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