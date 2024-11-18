Лучшие внедорожники: какие авто владельцы оставляют более чем на 15 лет

Кто-то меняет авто каждые несколько лет, а кому-то нужно надежное транспортное средство, которое прослужит действительно долго. Среди последних особенно много водителей внедорожников.

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Специально для них издание GoBankingRates собрало список самых надежных моделей. За основу журналисты взяли недавнее исследование iSeeCars.com. Для вывода эксперты проанализировали 929 000 автомобилей модельного ряда 1981-2009, проданных с января по сентябрь 2024 года. Они определили, какие подержанные автомобили, скорее всего, останутся у их первоначальных владельцев. Десять моделей оказались в списке тех, с которыми владельцы не разлучаются по 15 лет и больше.

Toyota Highlander Hybrid

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 7%

Его соотношение к средним показателям: 2x

Toyota Highlander

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 6.6%

Его соотношение к средним показателям: 1.9x

Honda CR-V

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 6.3%

Его соотношение к средним показателям: 1.8x

Ford Escape Hybrid

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 6.3%

Его соотношение к средним показателям: 1.8x

Toyota RAV4

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 6.2%

Его соотношение к средним показателям: 1.8x

Subaru Forester

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 5.5%

Его соотношение к средним показателям: 1.6x

Toyota Venza

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 5.2%

Его соотношение к средним показателям: 1.5x

Honda Pilot

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 5%

Его соотношение к средним показателям: 1.4x

Toyota 4Runner

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 4.8%

Его соотношение к средним показателям: 1.4x

Toyota Sequoia

Процент автомобилей в возрасте не менее 15 лет, хранящихся у первоначального владельца: 5.6%

Его соотношение к средним показателям: 1.5x

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