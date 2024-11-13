Альтернативы Tesla: какие электромобили самые лучшие

Tesla делает отличные двигатели. Это надежные, качественные и эффективные авто, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке. Но если вы хотите приобрести электрокар, а Илон Маск с его неоднозначной позицией отталкивает вас от Tesla, есть много других хороших вариантов.

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Известные производители автомобилей догнали, а во многих случаях и перегнали Tesla своими электрическими предложениями. Эксперты назвали самые лучшие альтернативы.

Лучший доступный EV – Dacia Spring

Заявленная дальность до 370 км.

Емкость батареи – 26,8 кВт/ч.

Возможно, Dacia Spring – это не последнее слово об изяществе, но она идеально подходит для городских задач благодаря запасу хода и комфортной езде. Внутри немного места, но с комфортом разместятся двое взрослых и двое детей. В каждой модели есть кондиционер, а в дорогих моделях – 10-дюймовый сенсорный экран с беспроводным подключением к смартфону Apple CarPlay или Android Auto. Есть даже программа для контроля зарядки и включения обогревателя или кондиционера, прежде чем сесть в машину.

Лучший компактный EV – Renault 5 e-tech

Заявленная дальность – до 400 км.

Емкость батареи – 40-52кВт/час.

Ретро-футуристический дизайн возрожденного Renault 5 заставит многих обратить внимание на эту модель. Внутри удивительно много места для автомобиля длиной менее четырех метров. Но больше всего поражает комфортное вождение. Автомобиль делает все возможное, чтобы заглушить неровности на дорогах. Качество в стандартной комплектации впечатляет, а цена весьма приемлема. Это доступный, надежный и удобный выбор.

Лучший б/у EV – Kia Niro EV

Заявленная дальность до 455 км.

Емкость батареи – 39-64кВт/час.

Поскольку продажи б/у электромобилей растут быстрее, чем продажи новых, среди самых популярных моделей эксперты отметили Kia Niro. Niro – это просторный и хорошо сделанный семейный автомобиль с приличным багажником. Авто легкое в управлении и хорошо оборудовано. Большая модель батареи емкостью 64 кВт/ч проедет более 450 км на зарядке – предполагаемый диапазон по показателям достаточно точен, чтобы на него можно было положиться.

Лучший семиместный EV – Kia EV9

Заявленная дальность до 560 км.

Емкость батареи – 99,8 кВт/ч.

EV9 олицетворяет стиль и качество. Экспертов впечатлили лучшие экологически чистые ткани и материалы внутри светлого и просторного салона, а также комфортное вождение и эффективность автомобиля. Аккумулятор имеет почти 100 кВт/ч, но EV9 – большой и тяжелый автомобиль, поэтому ему нужен мощный агрегат для достижения целевого расстояния и чтобы дать автомобилю приличный разворот.

Лучший электрический спортивный автомобиль – Hyundai Ioniq 5 N

Заявленная дальность до 447 км.

Емкость батареи – 84 кВт/ч.

Hyundai Ioniq 5 N – это автомобиль с хорошим сцеплением, четким управлением и отличным контролем кузова, позволяющий быстро менять направление движения. Он имеет все спортивные аксессуары, которые вы желаете. Hyundai добавил звуковой генератор, имитирующий звуки, которые вы ожидаете от хэтчбека, с увеличением оборотов и треском и ударами с выхлопа.

Лучший роскошный EV – BMW i7

Заявленная дальность до 622 км.

Емкость батареи – 105,7 кВт/ч.

На рынке роскошных автомобилей в течение многих лет доминировал Mercedes, но он лишился позиции со своими последними моделями S-класса и электрическими моделями EQS. BMW активизировал свою 7 серию. Электрический i7 – это бесшумная роскошь. Большинство электромобилей тихие, но BMW выводит их на совершенно новый уровень, поручив композитору Хансу Циммеру создать звук, чтобы вы знали, что вы в движении. Звук играет большую роль в задней части – авто имеет опускающийся с потолка 31-дюймовый экран 8k и звуковую систему Bowers & Wilkins с 36 динамиками.

Лучший семейный EV – Renault Scenic E-Tech

Заявленная дальность до 610 км.

Емкость батареи – 60-87 кВт/ч.

Десятилетиями Scenic был семейным автомобилем в стиле Renault. Старая модель положила начало тенденции доступных небольших многоцелевых транспортных средств, но теперь ее переосмыслили как полностью электрический внедорожник. Однако он все еще нацелен на семейные поездки. А если у ваших детей есть смартфоны, им понравится оригинальный. подлокотник с поворотными держателями для телефона и USB-зарядкой. Впереди – большой сенсорный экран от Google, еще один цифровой экран перед водителем и еще много места для хранения семейных вещей.

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