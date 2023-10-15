Лучшие советы по покупке подержанного автомобиля: как улучшить сделку

При покупке подержанного автомобиля водитель хочет получить транспортное средство в хорошем состоянии с минимальным количеством недостатков. Но даже опытные покупатели могут допускать ошибки при оформлении сделки.

Издание News from Wales опубликовало лучшие советы по осуществлению важной покупки. Рынок подержанных автомобилей процветает, поэтому нужно знать все тонкости этой сферы, чтобы заключить выгодную сделку.

Проверка

Прежде чем покупать автомобиль, важно его проверить. Это касается не внешнего состояния машины, а VIN-кода – это уникальный цифровой номер каждого автомобиля, состоящий из 17 символов.

С помощью специальных государственных сайтов, вы можете проверить год выпуска авто, технические характеристики и нахождение транспортного средства в розыске или угоне.

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Пробег

Обязательно обращайте внимание на пробег, так вы сможете узнать как часто использовали авто. Чем больше километров прошло транспортное средство, тем хуже состояние у него будет.

Нужно сравнить возраст машины и ее пробег. Например, если у десятилетнего авто пробег составляет всего несколько десятков тысяч километров, то большинство времени им не пользовались.

Но недобросовестные продавцы могут уменьшить пробег. Поэтому лучше проверить реальные цифры с помощью подключения блока управления к компьютеру с программой диагностики.

Тест-драйв

Если вы уже определились с автомобилем, то обязательно испытайте его на дороге. Обычно у подержанной машины видно основные проблемы во время поездки. Поэтому будьте внимательны и обращайте внимание на посторонние звуки.

Переговоры

Не бойтесь говорить с покупателем и просить о скидке. Четко определите все недостатки машины и скажите об этом продавцу. Опираясь на ваши аргументы, он может снизить цену на более приятную.

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