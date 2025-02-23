Лучшие семейные авто: рейтинг на основе отзывов родителей

К автомобилю, в котором будет ездить вся семья, требования всегда предъявляют высокие. Оно должно быть безопасным для всех от мала до велика, надежным, а заодно еще и экономичным. А вот тип машины может отличаться, в зависимости от потребностей и размера семьи.

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Чтобы выбрать лучшие семейные авто разных классов, издание Car Pro ежегодно проводит обширное исследование, по результатам которого вручает премию Parents Best Family Cars Awards. В 2025 году награды вручили 24 победителям среди гибридов, внедорожников, роскошных седанов, а также за применение эффективных развлекательных и технологических систем. Редакторы издания утверждают, что автомобили-победители разработаны с учетом безопасности, функциональности и бюджетных потребностей современных семей.

Лучшие модели определяли в ходе большого процесса оценки, в котором особое внимание уделялось безопасности, функциональности и повседневной семейной жизни. Редакторы вместе с судьями оценивали набор стандартных и дополнительных функций безопасности каждого автомобиля, размеры сидений и протестированные системы безопасности, чтобы гарантировать первоклассную защиту. Каждый номинированный автомобиль тщательно проверен на практике. А для удовлетворения потребностей разных семей в номинации также были включены электрические, гибридные и бензиновые варианты с учетом широкого диапазона цен для разных бюджетов.

Вот какие машины стали победителями премии Parents Best Family Cars Awards 2025:

Лучший минивэн – Toyota Sienna

Лучший гибридный минивэн – Kia Carnival

Лучший полноразмерный 3-рядный внедорожник – Chevrolet Tahoe/Suburban

Лучший среднеразмерный 3-рядный внедорожник – Chevrolet Traverse

Лучший среднеразмерный 5-местный внедорожник – Chevrolet Equinox

Лучший компактный внедорожник – Hyundai Kona

Лучший люксовый полноразмерный 3-рядный внедорожник – Cadillac Escalade

Лучший люксовый среднеразмерный 3-рядный внедорожник – Buick Enclave

Лучший люксовый 5-местный внедорожник – Genesis GV80/GV80 Coupe

Лучший электрический 3-рядный внедорожник/фургон – Volkswagen ID Buzz

Лучший электрический 5-местный внедорожник – Honda Prologue

Лучший гибридный внедорожник – Hyundai Santa Fe

Лучший подключаемый гибрид SUV (PHEV) – Volvo XC90 T8

Лучший внедорожник для приключений – Toyota Land Cruiser

Лучший семейный пикап – Ford F-150

Лучший внедорожник по соотношению цена/качество – Chevrolet Equinox

Лучший кроссовер – Subaru Forester

Лучший семейный седан – Toyota Camry

Лучший семейный спортивный седан – Porsche Panamera

Лучшая автомобильная мультимедийная/развлекательная система – Kia

Лучшая семейная технология для автомобиля – General Motors

Лучший автомобиль для водителя-подростка – Toyota Corolla

Лучший внедорожник для конфигурации автомобильных сидений – Ford Expedition

Лучшая развлекательная система для задних сидений – Chevrolet Tahoe/Suburban

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