Какое авто выбрать для пожилого водителя: список лучших

С возрастом водители часто меняют свои приоритеты в выборе автомобиля. На первый план выходят комфорт, безопасность, удобство и легкость вождения. Существует множество моделей, которые отлично подойдут для пожилых водителей, обеспечивая им приятные и безопасные поездки.

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Организация ADAC (самая большая европейская ассоциация автомобилистов) опубликовала рейтинг моделей, рекомендуемых для пожилых людей. Автомобиль должен иметь удобные сиденья с регулировкой, чтобы водитель мог настроить их под свои нужды. Также модели в этом сегменте ориентированы и простые в использовании элементы управления.

Audi Q2

Этот компактный кроссовер длиной чуть менее 4,2 метра поражает стилем и комфортом. Благодаря лаконичной приборной панели всеми основными функциями легко управлять. В первом ряду достаточно места, а удобные сиденья расположены высоко. Комфортный вход через большую дверь облегчает повседневную жизнь. Багажник имеет средние размеры для этого класса автомобилей, но он практичный и хорошей формы, а крышка открывается высоко. Для городских поездок базового бензинового двигателя вполне достаточно.

Citroen C5 Aircross

Этот компактный внедорожник разделяет свой дизайн с Peugeot 308 и Opel Grandland, но он более удобен, чем другие модели в своем сегменте. Хотя многие производители без надобности "закаливают" свои внедорожники, после первых нескольких метров езды становится понятно, что C5 Aircross имеет мало общего с жесткой подвеской, а сосредоточен на комфорте.

Ford Puma

Несмотря на принадлежность к сегменту городских кроссоверов, Ford Puma выделяется своим стилем и приятно настроенной подвеской, которая в сочетании с рулевым управлением обеспечивает комфортное вождение. Кроме того, Puma имеет практичный багажник и простую и понятную мультимедийную систему.

Audi Q3

Второе поколение Q3 выросло как снаружи, так и внутри, и было значительно усовершенствовано технологически. Теперь модель оснащена многочисленными вспомогательными системами и простой в использовании информационно-развлекательной системой. Q3 предлагает множество удобств, достаточно места для пассажиров, регулируемое заднее сиденье и большой багажный отсек. Во время вождения водитель будет наслаждаться комфортом и чувствовать себя в безопасности благодаря многочисленным системам помощи. Высокая тяговая способность до 2,2 тонн также является практической.

Hyundai Kona

Hyundai Kona доступен во многих различных версиях – как бензиновый, гибрид и полностью электрический. Гибридный привод особенно эффективен, если вы ездите по городу на короткие расстояния. Тогда дополнительный электромотор сможет эффективно использовать свои преимущества и поддерживать бензиновый двигатель.

Kia Niro

Kia Niro доступен как гибрид, подключаемый к сети. Это изысканная, мощная и экономичная в повседневном использовании модель, особенно в городском движении. Всем, кто часто ездит на короткие расстояния и может заряжаться дома, стоит присмотреться к плагинной версии.

Lexus LBX

Если хочется больше стиля, стоит обратить внимание на самый маленький и самый дешевый Lexus. Ни в одном другом маленьком внедорожнике вы не получите столь качественный салон, как у Lexus LBX. Он снабжен гибридным приводом, поэтому расход топлива редко превышает 5-6 литров на 100 км.

Mercedes B-Class

В Германии это авто часто выбирают пожилые люди или его используют как такси, и на это есть много причин. Посадка приятна благодаря поднятому положению тела, а на удобных сиденьях можно с комфортом преодолевать большие расстояния. Удачное использование пространства во втором ряду тоже говорит в пользу маленького Mercedes. Качество сборки высокое, а багажник достаточно велик.

Mercedes GLA

В 2020 году на рынок вышло второе поколение GLA – визуально значительно массивнее, а значит, целостнее своего предшественника. Опциональная подвеска с адаптивной регулировкой амортизации в режиме Comfort сглаживает неровности исключительно комфортным способом. Кожаная просрочка, декоративные вставки и интерьерное освещение создают уютную атмосферу.

Nissan Qashqai

Этот популярный кроссовер является фаворитом многих водителей, в том числе пожилых людей. Отличается высокой посадкой сиденья, хорошим обзором и продуманной внутренней планировкой с простыми элементами управления. Гибридный вариант также делает его экономичным вариантом.

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