Лучшие седаны с просторным салоном: рейтинг 2026 года

Кроссоверы и внедорожники часто выбирают именно из-за просторного салона, однако для комфортных дальних поездок вовсе не обязательно покупать большой автомобиль. Среди современных седанов есть модели, которые по запасу места для ног и плеч способны соперничать даже с некоторыми SUV.

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В 2026 году выбор таких машин довольно широк – от относительно доступного Hyundai Elantra до представительских моделей BMW, Mercedes-Benz и Audi. В подборку вошли шесть седанов, в которых водитель и пассажиры не будут чувствовать себя стесненными даже во время длительных поездок.

Hyundai Elantra

Компактный автомобиль не обязательно означает тесный салон. Hyundai Elantra 2026 года – хорошее тому доказательство. Для водителя и переднего пассажира предусмотрено около 107,4 см пространства для ног, а на втором ряду – примерно 96,5 см. Для автомобиля компактного класса это очень приличный показатель.

Интересно, что по ряду внутренних параметров Elantra даже превосходит самый маленький кроссовер Hyundai Venue. В частности, на заднем ряду седан предлагает почти на 10 см больше места для ног. Передние пассажиры получают около 143,5 см пространства на уровне плеч, задние – примерно 141 см.

Honda Accord

Тем, кому регулярно приходится перевозить взрослых пассажиров на задних сиденьях, стоит обратить внимание на Honda Accord.

Его главное преимущество – очень просторный второй ряд. Для ног задних пассажиров производитель предусмотрел около 103,6 см, а спереди – примерно 107,4 см.

По внутреннему пространству Accord по некоторым параметрам почти не уступает кроссоверу Honda CR-V. Разница, например, в запасе места над головой может составлять всего около одного сантиметра в зависимости от комплектации. При этом седан дешевле популярного кроссовера.

Kia K5

Если главным критерием является комфорт высокого водителя, одним из самых интересных вариантов станет Kia K5.

В представленной для 2027 модельного года версии спереди предусмотрено целых 117 см пространства для ног. Это больше, чем во многих крупных внедорожниках и даже минивэнах этой марки.

Например, в Kia Telluride этот показатель составляет примерно 105 см, а в большом Kia Carnival – около 104 см. Второй ряд в K5 более скромный – примерно 89,4 см пространства для ног, поэтому эта модель в первую очередь понравится тем, кто ценит простор именно на передних сиденьях.

BMW 7 Series

В представительских седанах приоритеты другие: особенно много места производители оставляют пассажирам второго ряда. BMW 7 Series прекрасно демонстрирует такой подход.

Сзади здесь примерно 110 см пространства для ног, тогда как спереди – около 104,6 см. То есть пассажир на заднем сиденье фактически получает больше места, чем водитель. Особенно впечатляет ширина салона спереди: пространство на уровне плеч достигает примерно 155 см.

Mercedes-Benz S-класса

Еще один классический представительский седан – Mercedes-Benz S-Class.

Для задних пассажиров здесь предусмотрено примерно 111,5 см пространства для ног, что даже больше, чем в BMW 7 Series. Спереди этот показатель составляет около 105 см.

S-Class также предлагает много места над головой. В передней части салона – примерно 107 см, а на втором ряду – около 100 см. Версии S 500 и S 580 имеют одинаковые основные размеры салона, хотя существенно отличаются силовыми установками и оснащением.

Audi A8 и S8

Лидерами этой подборки по пространству для ног задних пассажиров стали Audi A8 и более спортивная S8 2027 модельного года.

На втором ряду доступно около 112,5 см, а спереди – примерно 105,4 см.

Для S8 также можно заказать четырёхместный салон, в котором центральное место заднего дивана заменено большой консолью. Таким образом, два пассажира сзади получают ещё больше личного пространства.

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