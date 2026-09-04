Названы самые надежные седаны: рейтинг 2026 года

Надёжность остаётся одним из главных критериев при выборе автомобиля, особенно если речь идёт о машине для повседневных поездок или семейных путешествий. В то же время современные седаны способны сочетать долговечность с комфортом, экономичностью и высоким уровнем безопасности.

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Эксперты составили рейтинг самых надёжных среднеразмерных седанов 2026 года, сравнив данные iSeeCars, Car and Driver, IIHS, J.D. Power и Edmunds. Учитывались не только надежность, но и безопасность, сохранение стоимости, практичность и расход топлива.

Toyota Camry

Первое место заняла Toyota Camry 2026 года. iSeeCars оценил ее надежность в 7,6 балла из 10, а общий результат модели составляет 8,1 балла.

Edmunds поставил Camry 8,4 балла, а Car and Driver – 9 из 10. Среди преимуществ модели называют экономичную гибридную силовую установку, просторный салон и возможность выбрать полный привод.

J.D. Power оценил автомобиль в 82 балла из 100, а IIHS присвоил Camry высшую награду Top Safety Pick+.

Honda Accord

Лишь немного уступила Camry по показателю надежности Honda Accord. Ее результат по версии iSeeCars – 7,5 балла из 10, однако общая оценка составляет уже 8,7 балла – самый высокий показатель среди всех моделей в подборке.

Особенно высокие оценки Accord получил за безопасность и способность сохранять свою стоимость. Car and Driver поставил седану максимальные 10 из 10, а J.D. Power – 82 из 100.

Среди сильных сторон автомобиля также называют просторный салон, большой багажник и экономичность.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata получила от iSeeCars 6,5 балла за надежность, однако ее общий результат значительно выше – 8,1 балла.

Одним из главных преимуществ модели стала безопасность. iSeeCars присвоил Sonata максимальные 10 баллов в этой категории, а IIHS присвоил автомобилю статус Top Safety Pick+.

Car and Driver оценил седан в 8,5 баллов из 10, а J.D. Power – в 83 из 100, то есть даже чуть выше, чем Toyota Camry и Honda Accord. Эксперты также отмечают комфортную подвеску, хорошую комплектацию и умеренный расход топлива.

Nissan Altima

Nissan Altima 2026 года получил 7,3 балла из 10 за надежность от iSeeCars. Общая оценка модели на этом ресурсе составляет 7,7 балла.

Car and Driver поставил седану 8 баллов из 10, а J.D. Power – 84 из 100, что стало самым высоким результатом среди пяти моделей рейтинга.

В то же время результаты краш-тестов IIHS для Altima неоднозначны: в некоторых категориях автомобиль получил высокие оценки, а в других – средние или низкие. Поэтому по уровню безопасности он уступает лидерам рейтинга.

Kia K5

Пятерку лучших замыкает Kia K5. iSeeCars не опубликовал отдельной оценки надежности этой модели, однако автомобиль получил 8,1 балла за сохранность стоимости и 8 баллов за безопасность.

Car and Driver оценил K5 в 9 баллов из 10 и поместил его на третье место среди лучших семейных седанов среднего класса.

J.D. Power присвоил автомобилю 83 балла из 100, а Edmunds – 7,5 балла из 10. Среди преимуществ модели называют комфорт, хорошее соотношение цены и комплектации, а также мощные доступные двигатели.

Таким образом, Toyota Camry и Honda Accord остаются наиболее убедительными вариантами для тех, кто ставит надежность на первое место. Hyundai Sonata привлекает высоким уровнем безопасности и оснащения, тогда как Nissan Altima и Kia K5 могут заинтересовать тех, кто ищет практичный седан с хорошим соотношением характеристик и цены.

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