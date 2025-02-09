Лучшие подержанные внедорожники "не за все деньги мира": топ удачных авто

Выбор нового внедорожника может быть дорогим удовольствием, поскольку средняя цена нового автомобиля этого типа составляет около 48 000 долларов (более 2 млн грн). Для многих покупателей эта сумма недостижима.

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Однако рынок подержанных автомобилей предоставляет множество доступных вариантов, позволяющих найти хороший внедорожник за гораздо меньшие деньги. Далеко не все бюджетные модели теряют в качестве или универсальности. Напротив, многие из них предлагают достаточно хорошую производительность и комфорт, что делает их отличными вариантами для тех, кто имеет ограниченный бюджет.

Эксперты назвали 10 лучших б/у внедорожников, которые можно приобрести по цене до 10 000 долларов (417 тысяч грн). Эти модели не только экономны, но и способны удовлетворить потребности даже самых требовательных водителей. Вот лучшие варианты, которые вы можете найти на вторичном рынке.

Toyota RAV4 2012 года

Средняя цена: 9146 долларов (382 тыс. грн)

Toyota RAV4 2012 года – это отличный выбор для тех, кто ищет компактный внедорожник с мощным двигателем и комфортной ездой. Кроме стандартного четырехцилиндрового двигателя, есть вариант с дополнительным V6, который делает этот внедорожник более мощным. Однако стоит отметить, что интерьер выглядит несколько дешевым, а высоким водителям может быть тесно.

Honda CR-V 2013 года

Средняя цена: 9715 долларов (405 тысяч грн)

Honda CR-V 2013 года – это внедорожник, сочетающий в себе универсальность и надежность. Несмотря на возраст, модель все еще предлагает плавность езды, просторный салон и мощный четырехцилиндровый двигатель. Этот автомобиль станет хорошим выбором для людей, ценящих комфорт и экономичность.

Honda Pilot 2013 года

Средняя цена: 9550 долларов (398 тыс. грн)

Honda Pilot 2013 имеет более просторный интерьер и большой багажник, что делает его идеальным для больших семей. Модель оснащена мощным двигателем V6, обеспечивающим хорошую динамику на дороге. Хотя Pilot 2013 не имеет последних технологических новинок, он все равно является отличным выбором для тех, кто ищет надежный внедорожник с достаточным количеством места.

Subaru Outback 2014 года

Средняя цена: 8935 долларов (373 тысячи грн)

Subaru Outback 2014 года – это универсальный автомобиль, сочетающий в себе качества универсала и внедорожника. С мощной системой полного привода он идеально подходит для тех, кто часто выезжает на природу или нуждается в транспортировке большого багажа. Просторный салон и высокий клиренс делают Outback отличным выбором для активных водителей.

Mazda CX-5 2014 года

Средняя цена: 9149 долларов (381 тыс. грн)

Mazda CX-5 2014 года – это стильный и универсальный внедорожник, хорошо зарекомендовавший себя на рынке уже более 10 лет. Это компактный автомобиль с просторным интерьером, подходящий для семейных поездок или ежедневных поездок по городу. Предлагает хорошую экономичность и стильный дизайн, что делает его привлекательным вариантом.

Subaru Forester 2012 года

Средняя цена: 9189 долларов (383 тыс. грн)

Subaru Forester 2012 года – это надежный внедорожник для тех, кто любит активный отдых на природе. С мощным четырехцилиндровым двигателем и системой полного привода Forester предлагает хорошую проходимость и комфортную езду. Просторный салон и багажник позволяют перевозить все необходимое для путешествий.

Nissan Murano 2013 года

Средняя цена: 6883 долларов (287 тыс. грн)

Nissan Murano 2013 года – это комфортный кроссовер среднего размера с большим салоном и мощным двигателем V6. Его стильный дизайн и усовершенствованная система вариатора делают поездки приятными. Murano 2013 может быть идеальным вариантом для тех, кто хочет стильный и мощный автомобиль по доступной цене.

Hyundai Santa Fe 2012 года

Средняя цена: 6509 долларов (272 тыс. грн)

Hyundai Santa Fe 2012 года – это неприхотливый внедорожник, который предлагает все необходимое для комфортных поездок. Просторный салон, безопасные технологии и хорошая управляемость делают этот автомобиль оптимальным вариантом для тех, кому нужен надежный транспорт без излишеств. Это отличный выбор для ежедневных поездок на работу.

Kia Sportage 2011 года

Средняя цена: 9146 долларов (382 тыс. грн)

Kia Sportage 2011 года – это стильный внедорожник, имеющий компактные размеры и хорошую управляемость. Эта модель отличается элегантным дизайном и удобным интерьером, что делает ее привлекательным вариантом для ищущих доступный автомобиль с хорошими ходовыми качествами.

Chevrolet Traverse 2013 года

Средняя цена: 7550 долларов (315 тыс. грн)

Chevrolet Traverse 2013 года – это большой внедорожник с трехрядной компоновкой, позволяющий вместить до восьми человек. Благодаря мощному двигателю V6 и вместительному салону это идеальный автомобиль для больших семей или тех, кто часто перевозит много груза.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с рейтингом внедорожников с просторным и вместительным багажником.

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