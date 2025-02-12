Лучшие подержанные электромобили по доступной цене: список

В последние годы продажи новых электромобилей достигли значительных высот, что стало отличным новшеством для покупателей подержанных автомобилей. Благодаря росту количества электрических авто на вторичном рынке и их низкой остаточной стоимости, приобрести качественную подержанную электрическую машину стало гораздо доступнее.

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Теперь покупатели имеют широкий выбор и многие модели попадают в ценовой диапазон ниже 500 тысяч гривен. Это открывает новые возможности для тех, кто хочет сэкономить, но не готов идти на компромисс в качестве.

Эксперты составили список лучших подержанных электромобилей, которые можно приобрести по доступной цене в 2025 году. В нем вы найдете автомобили, сочетающие надежность, выгодную стоимость и современные технологии.

BMW i3

Это отличный выбор благодаря своей доступной цене – от 256 тысяч грн. Благодаря уникальной легкой конструкции, увеличивающей запас хода, этот электромобиль остается эффективным и практичным для больших расстояний. Кроме того, футуристический дизайн i3 не теряет актуальности даже спустя годы после дебюта, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит инновационный стиль. Хотя ремонт может быть дорогим, BMW i3 сохраняет свое высокое качество и смотрится как автомобиль будущего, приближаясь к статусу классики.

Tesla Model 3

Рекомендованная цена: от 667 тыс. грн

Это отличный выбор среди подержанных электромобилей благодаря отличному запасу хода и высокой производительности. Этот четырехдверный фастбек без стойки предлагает впечатляющие технические характеристики и поддерживает сеть зарядных станций Tesla Superchargers, что делает его идеальным для ежедневных поездок. Model 3 сохраняет свою актуальность благодаря обновлениям и популярности водителей. Благодаря широкому выбору версий и технологий, включая полуавтономную помощь водителю, этот электромобиль лучше по цене и эффективности, чем многие новые суперкомпактные модели.

Volkswagen e-Up

Рекомендованная цена: от 410 тыс. грн

Это компактный электромобиль, идеально адаптированный для городских поездок. Этот небольшой, но вместительный автомобиль сочетает в себе стильный дизайн, экономичность и экологичность.

e-Up отличается простым и элегантным внешним видом. Несмотря на компактные размеры, автомобиль оснащен множеством полезных функций и систем безопасности. Внутри e-Up достаточно места для четырех взрослых пассажиров. Как и все электромобили, у e-Up нет вредных выбросов, что делает его экологически чистым транспортом.

Минусы: Запас хода e-up ограничен, особенно при активной езде. Система вентиляции могла быть более эффективной. Volkswagen e-Up идеально подходит для жителей городов, которые ищут компактный, экономичный и экологичный автомобиль для ежедневных поездок. Он также будет хорошим выбором для тех, кто ценит стильный дизайн и современные технологии.

MG 5 SW EV

Это доступный электрический универсал, цена которого начинается от 500 тысяч гривен стерлингов. Он предлагает просторный салон и багажник, удобные для перевозки больших грузов. Езда на MG 5 комфортна благодаря гибкой подвеске, которая эффективно справляется с неровностями дороги, а большой запас хода (до 260 миль на одной зарядке) делает его идеальным для долгих поездок. Однако качество внутренней отделки и бесформенные сиденья могут оставлять желать лучшего, а общая утонченность автомобиля не соответствует конкурентам в своем классе. Учитывая конкурентоспособную цену, MG 5 SW EV – это практический выбор для тех, кто ищет электрический универсал без чрезмерных затрат.

Volkswagen e-Golf

Рекомендованная цена: от 410 тыс. грн

Это электрический автомобиль, предлагающий просторный салон и большой багажник, что делает его удобным для повседневных поездок. Он сочетает тихую, изысканную езду и стабильную производительность, а также прекрасный вариант для тех, кто не хочет привлекать внимание к своему выбору. Однако при езде по плохим дорогам комфорт может страдать, а устаревшая батарея емкостью 24 кВт-ч ограничивает запас хода. Модели с батареей емкостью 35 кВт-ч обладают значительно лучшей производительностью, но на рынке таких авто не так много. Несмотря на ограничения, e-Golf является хорошим выбором для ищущих недорогой электрический автомобиль с проверенным брендом.

Renault Zoe

Рекомендованная цена: от 102 тысяч гривен

Это компактный электрический автомобиль, идеален для городских водителей благодаря удобному запасу хода на городских скоростях и просторному салону для своего размера. На рынке подержанных автомобилей есть различные варианты, но лучше выбирать более поздние модели, не имеющие дополнительной платы за аренду аккумулятора. Они оснащены батареей емкостью 52 кВт-ч, что обеспечивает лучший запас хода и быструю зарядку. Однако в ранних моделях с батареей на 22 кВт-ч запас хода ограничен, и дополнительные расходы на аренду аккумулятора могут быть неприятными.

Этот автомобиль является оптимальным выбором для коротких поездок по городу, но не подходит для долгих путешествий на автомагистралях.

Hyundai Ioniq Electric

Рекомендованная цена: от 384 тысяч гривен

Этот семейный электрический автомобиль известен своей надежностью и эффективностью. С обновлением 2019 года с большим аккумулятором на 38 кВтч, Ioniq Electric обеспечивает достаточный запас хода, даже на автомагистралях. Это хороший вариант для водителей такси благодаря доступности и небольшим размерам, позволяющим легко маневрировать в городских условиях.

Однако автомобиль имеет меньший багажник, чем можно было бы ожидать от семейного авто, а также ему не хватает утонченности в управлении. Лучше всего выбирать новые модели с обновленными характеристиками, чтобы обеспечить больший комфорт и более длинный пробег на одном заряде.

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive

Рекомендованная цена: от 410 тысяч гривен

Сочетает в себе стиль и комфорт, предлагая отличное качество езды для семей, которым не нужно путешествовать на большие расстояния. Благодаря просторному 500-литровому багажнику и удобным задним сиденьям он является отличным вариантом для перевозки грузов и пассажиров.

Хотя запас хода не огромен из-за ограниченной емкости аккумулятора на 31 кВт-ч, автомобиль демонстрирует впечатляющий темп и способность проезжать более 100 миль без подзарядки. Однако из-за своей редкости на рынке найти такой автомобиль может быть сложнее, а также следует учесть возможные проблемы с ремонтопригодностью из-за использования запчастей Tesla. Это оптимальный выбор для семей, которые ищут элегантный, практичный и экономичный автомобиль для городских поездок и коротких путешествий.

Nissan Leaf

Рекомендованная цена: от 205 тысяч гривен

Это один из первых массовых электромобилей, который сейчас можно найти на рынке подержанных автомобилей по доступной цене, начиная от £4000. Хотя модель не может похвастаться привлекательными характеристиками для вождения и ее интерьер выглядит устаревшим, Leaf хорошо собран, и есть много информации о послепродажном обслуживании.

Наибольшее преимущество этой модели — доступность на рынке и возможность приобрести дешевле, в частности для ищущих бюджетный электромобиль. Leaf является идеальным выбором для тех, кто хочет испытать электрическое вождение без больших затрат.

Kia Soul EV

Рекомендуемая цена: от 205 тысяч гривен Это стильный и комфортный электромобиль, отлично подходящий для городских поездок, особенно для семей с маленькими детьми благодаря широким высоким задним дверям.

Несмотря на квадратный дизайн, который может не всем прийтись по вкусу, Soul EV изыскан, удобен в управлении и предлагает доступную цену на подержанные модели. Поскольку конкуренция на рынке этого автомобиля меньше, чем у таких моделей, как Nissan Leaf или Renault Zoe, вы можете найти хороший вариант по выгодной цене. Если вам нужен просторный и дешевый электромобиль для городских поездок, Soul EV станет отличным выбором.

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