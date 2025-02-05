Доступная цена и высокое качество: лучшие бюджетные электромобили в 2025 году

Экологичность, экономичность, инновационность и комфорт делают электрокары лучшим выбором для тех, кто заботится об окружающей среде и стремится использовать передовые технологии. Электромобили оборудованы самыми современными технологиями: системами автономного вождения, функциями дистанционного управления и имеют высокий уровень безопасности.

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Хотя электромобили могут иметь более высокую начальную стоимость, их эксплуатация обойдется значительно дешевле. Издание TopSpeed обнародовало рейтинг лучших электрокаров на рынке по приемлемой цене.

Nissan Leaf

Начальная рекомендованная розничная цена: $28140.

С момента запуска первого поколения в 2010 году Nissan Leaf пользовался репутацией самого популярного электромобиля в мире, продав в общей сложности 450 000 экземпляров. Этот рекорд побила Tesla в 2020 году. До сих пор Nissan Leaf высоко ценится как один из флагманов, бросивший вызов ожиданиям и преуспевший в массовой продаже электромобилей.

В своей текущей итерации Nissan Leaf оснащен большим литий-ионным аккумулятором на 60 кВт/ч и более мощным двигателем на 215 лошадиных сил по сравнению с первым поколением. Однако этот силовой агрегат доступен только в верхней комплектации, в то время как базовая модель имеет меньшую батарею на 40 кВт/ч и 147 лошадиных сил. В результате запас хода Leaf отстает от отраслевого стандарта, предлагая всего 241 км и 346 км в улучшенной комплектации. Кроме того, зависимость Leaf от устаревшего стандарта зарядки CHAdeMo ограничивает инфраструктуру зарядки и общее удобство использования.

Авто имеет адаптивный круиз-контроль, систему поддержки полосы движения и систему помощи при выезде из полосы движения, а также экстренное автономное торможение. Экран информационно-развлекательной системы также более современен благодаря восьмидюймовому сенсорному дисплею, Android Auto, Apple Carplay и камерам 360°. Что касается цены, Leaf является самым дешевым электромобилем на рынке.

Fiat 500e

Начальная рекомендованная розничная цена: $32500.

Новый Fiat 500e с электродвигателем мощностью 118 лошадиных сил получает электроэнергию от аккумуляторной батареи. Авто имеет запас хода в 249 км, хотя Stellantis говорит, что на практике запас больше, если Fiat 500e ограничивается ездой по городским улицам, а не шоссе.

500e оснащен большим 10,3-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, на котором установлено программное обеспечение Uconnect 5, родное для всех современных продуктов Stellantis. Автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфонов, автономное торможение, вспомогательную систему удержания полосы движения и даже мониторинг слепых зон.

Hyundai Kona Electric

Начальная розничная цена: $32 875.

Hyundai Kona Electric – это электромобиль, предназначенный для покупателей, ограниченных в бюджете, но все еще желающих иметь стиль, возможности и практичность. Hyundai Kona Electric не был разработан как автомобиль с двигателем ДВС до получения электрической трансмиссии. Hyundai перевернула сценарий, сначала разработав Kona Electric, а затем адаптировав шасси к силовым.

Авто имеет мощность 133 лошадиные силы в базовой комплектации или 201 лошадиную силу в верхних комплектациях. Электродвигатель передает электричество от батареи емкостью 48,6 кВт/ч или батарейки расширенного диапазона емкостью 64,8 кВт/ч, благодаря чему Kona Electric имеет максимальный запас хода в 420 км.

Ford Mustang Mach-E

Начальная рекомендованная розничная цена: $36 495.

С момента запуска в 2019 году Mustang Mach-E продавался так же хорошо, как и Ford Mustang, что делает его одним из самых успешных электромобилей на рынке. К началу февраля 2025 года стартовая цена Mach-E составляла 39995 долларов, но сейчас она снизилась на 3500 долларов.

Mach-E оснащен задним приводом в базовой комплектации Select с мощностью 264 лошадиные силы. Покупатели могут выбрать систему полного привода в комплектациях Premium Extended Battery, GT или Rally с мощностью от 480 лошадиных сил в комплектациях GT и Rally до 272 лошадиных сил модели Premium Extended Battery. Mach-E предлагает два варианта аккумулятора: емкостью 73 кВт/ч для моделей с задним приводом, обеспечивающий запас хода до 420 км, и больший блок аккумуляторов емкостью 88 кВт/ч или 91 кВт/ч для полноприводных моделей, обеспечивающий запас хода до 515 км у модели Premium. Модель GT имеет запас хода 450 км, в то время как комплектация Rally предлагает 426 км.

Mach-E оснащен огромным 15,5-дюймовым вертикальным дисплеем, одновременно служит для информационно-развлекательной системы и климат-контроля, управления настройками автомобиля и навигации. Он также включает в себя Android Auto и Apple Carplay как часть Ford Sync 4A. Другие современные удобства включают в себя беспроводную зарядную панель, водительское сиденье с памятью и Ford Co-Pilot 360.

Hyundai Ioniq 6

Начальная рекомендованная розничная цена: $37 750.

Ioniq 6 может проехать до 550 км в варианте заднего привода, но наименьший показатель запаса хода для макета AWD все еще составляет 434 км – эти цифры примерно на 80 км больше, чем у Ioniq 5. Ioniq 6 более аэродинамически эффективен как седан с низкой посадкой.

Внутри Ioniq 6 оснащен системой смягчения риска лобового столкновения, предупреждением о поперечном движении сзади, адаптивным круиз-контролем, автономным экстренным торможением, системой помощи при выезде с полосы движения и удержании, ассистентом на шоссе 1 уровня и датчиком парковки, а также. .

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.

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