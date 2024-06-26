Недорого и практично: лучшие б/у кроссоверы, которые советуют покупать

Лучший способ купить хороший недорогой кроссовер – обратиться к рынку б/у автомобилей. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Но эксперты советуют покупать конкретные модели.

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Специалисты WhatCar составили список лучших б/у кроссоверов, которые можно купить в 2024 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Некоторые из представленных машин сильно подешевели на вторичке в последнее время, что понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие б/у кроссоверы в 2024 году:

Mazda CX-5; Skoda Karoq; SEAT Ateca; Volvo XC40; BMW X1; Volkswagen Tiguan; Peugeot 3008; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Nissan Qashqai.

В этот раз победителем назвали Mazda CX-5. Качество отделки, оснащение, уровень ездовых характеристик, надежность и практичность – сильные стороны модели.

Skoda Karoq – популярная модель в том числе в Украине. Машина известна своим качеством и надежностью. Это распространяется и на подержанные экземпляры.

SEAT Ateca замыкает тройку лидеров. Технически машина близка к Karoq, но предлагает совсем другой дизайн.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про самые популярные автомобили в мире в 2024 году.