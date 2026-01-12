Лучшие недорогие внедорожники от экспертов: топ-3 автомобиля 2026 года
В сегменте внедорожников активность не снижается и в 2026 году. Это практичные автомобили, которые подготовлены к тяжелым условиям. Многие считают их лучшими машинами. И среди них есть недорогие модели.
Внедорожники привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Автомобили, о которых рассказывают эксперты Autocar, как раз можно купить в 2026 году. Однако нужно найти самые дешевые модели.
Среди важных параметров – дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики и расходы. В список попали и довольно дорогие модели, но мы в OBOZ.UA выделили в топ-3 только самые доступные внедорожники.
Лучшие недорогие внедорожники 2026 года:
- Jeep Wrangler;
- Subaru Outback;
- Dacia Duster 4x4.
Интересно, что даже в таком сегменте список лучших получился разнообразным. Jeep Wrangler – классический рамный внедорожник, Subaru Outback – практичный универсал повышенной проходимости, а Dacia Duster – бюджетный кроссовер, который демонстрирует свои таланты на среднем бездорожье.
