Лучшие недорогие внедорожники от экспертов: топ-3 автомобиля 2026 года

В сегменте внедорожников активность не снижается и в 2026 году. Это практичные автомобили, которые подготовлены к тяжелым условиям. Многие считают их лучшими машинами. И среди них есть недорогие модели.

Внедорожники привлекают многих покупателей на рынке новых машин. Автомобили, о которых рассказывают эксперты Autocar, как раз можно купить в 2026 году. Однако нужно найти самые дешевые модели.

Среди важных параметров – дизайн, качество и оснащение интерьера, производительность, ходовые характеристики и расходы. В список попали и довольно дорогие модели, но мы в OBOZ.UA выделили в топ-3 только самые доступные внедорожники.

Лучшие недорогие внедорожники 2026 года:

Jeep Wrangler; Subaru Outback; Dacia Duster 4x4.

Интересно, что даже в таком сегменте список лучших получился разнообразным. Jeep Wrangler – классический рамный внедорожник, Subaru Outback – практичный универсал повышенной проходимости, а Dacia Duster – бюджетный кроссовер, который демонстрирует свои таланты на среднем бездорожье.

