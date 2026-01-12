УкраїнськаУКР
Украинцы экономят деньги с помощью этих машин: топ-10 электромобилей

Hyundai Kona Electric

В Украине электромобили помогают экономить деньги с отказом покупателей от бензина и дизеля. Вдобавок такие машины очень популярны благодаря привлекательным ценам. Статистика определила топ-10 лидеров сегмента EV.

Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в электрическом сегменте. Статистику приводит Укравтопром. В декабре 2025 года зафиксирован рекордный показатель – украинцы купили 32,8 тыс. электромобилей. Это в 8,6 раз превышает результаты 2024 года.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

  1. Volkswagen ID.Unyx (3162 шт.);
  2. BYD Song Plus (2948 шт.);
  3. BYD Leopard 3 (1623 шт.);
  4. ZEEKR 7X (1558 шт.);
  5. BYD Sea Lion 07 (1337 шт.).
Tesla Model Y

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y (10 683 шт.);
  2. Tesla Model 3 (9348 шт.);
  3. Nissan Leaf (7559 шт.);
  4. Kia Niro EV (5154 шт.);
  5. Hyundai Kona Electric (4145 шт.).

