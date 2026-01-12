Украинцы экономят деньги с помощью этих машин: топ-10 электромобилей

В Украине электромобили помогают экономить деньги с отказом покупателей от бензина и дизеля. Вдобавок такие машины очень популярны благодаря привлекательным ценам. Статистика определила топ-10 лидеров сегмента EV.

Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в электрическом сегменте. Статистику приводит Укравтопром. В декабре 2025 года зафиксирован рекордный показатель – украинцы купили 32,8 тыс. электромобилей. Это в 8,6 раз превышает результаты 2024 года.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

Volkswagen ID.Unyx (3162 шт.); BYD Song Plus (2948 шт.); BYD Leopard 3 (1623 шт.); ZEEKR 7X (1558 шт.); BYD Sea Lion 07 (1337 шт.).

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y (10 683 шт.); Tesla Model 3 (9348 шт.); Nissan Leaf (7559 шт.); Kia Niro EV (5154 шт.); Hyundai Kona Electric (4145 шт.).

