Украинцы экономят деньги с помощью этих машин: топ-10 электромобилей
В Украине электромобили помогают экономить деньги с отказом покупателей от бензина и дизеля. Вдобавок такие машины очень популярны благодаря привлекательным ценам. Статистика определила топ-10 лидеров сегмента EV.
Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в электрическом сегменте. Статистику приводит Укравтопром. В декабре 2025 года зафиксирован рекордный показатель – украинцы купили 32,8 тыс. электромобилей. Это в 8,6 раз превышает результаты 2024 года.
Самые популярные новые электрокары в Украине:
- Volkswagen ID.Unyx (3162 шт.);
- BYD Song Plus (2948 шт.);
- BYD Leopard 3 (1623 шт.);
- ZEEKR 7X (1558 шт.);
- BYD Sea Lion 07 (1337 шт.).
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y (10 683 шт.);
- Tesla Model 3 (9348 шт.);
- Nissan Leaf (7559 шт.);
- Kia Niro EV (5154 шт.);
- Hyundai Kona Electric (4145 шт.).
