Лучшие малолитражные авто: специалисты назвали топ-5

Хотя большинство автомобильных брендов сейчас ориентируются на внедорожники и большие модели, малогабаритные автомобили по-прежнему способны удивлять своими характеристиками и функциональностью.

Видео дня

Среди них есть как классические модели, так и новые разработки, обладающие огромным потенциалом. Эксперты назвали пятерку лучших малолитражных автомобилей, заслуживающих внимания в 2025 году.

Малолитражные автомобили, такие как попавшие в этот список, не только поражают своими динамическими характеристиками, но и предлагают современные технологии. Все модели обладают адаптивными системами безопасности, мультимедийными комплексами и другими функциями, делающими путешествия на них не только комфортными, но и безопасными.

Малый размер не означает отсутствия технологических новинок. В зависимости от бренда водители могут наслаждаться передовыми системами вождения, такими как автопилот, системы помощи при парковке и многие другие технологии.

Subaru WRX

Эта марка авто продолжает быть одной из самых интересных моделей на рынке малых автомобилей, даже несмотря на то, что он потерял свою прежнюю "раллийную" атмосферу. В новом поколении WRX превратился в мощный седан, способный предложить отличную динамику. Хотя ранее популярность модели держалась на ее участии в раллийных состязаниях, сегодня WRX остается одним из лидеров в сегменте благодаря своей производительности и проходимости.

За последние несколько лет модель получила несколько смен, и хотя легендарной версии STI уже нет, WRX tS Sport предлагает много положительных характеристик. И, что немаловажно, WRX снова попал в топ-100 самых продаваемых автомобилей 2024 года.

Kia K4 GT-Line 2025

Kia продолжает выпускать малолитражные автомобили, несмотря на тенденцию роста размеров машин в мире. Модель K4 GT-Line представляет собой свежее дыхание на рынке и предлагает сочетание стиля, доступной цены и комфортных характеристик. Заменив Cerato новый седан K4 сохраняет высокий уровень качества, но предлагает большие размеры и более премиального удовольствия для водителя.

Этот автомобиль имеет модели начального уровня, позволяющие приобрести его за приемлемую цену. Седан K4 дебютирует в середине 2025 года и, без сомнения, станет одной из самых популярных моделей среди любителей малых авто.

Hyundai i30

Хотя существует тенденция к снижению спроса на люк i30 из-за изменения законодательства и колебания валютных курсов, модель по-прежнему поражает своими характеристиками и динамикой. Hyundai i30 изменил правила игры для бренда, доказав, что малый автомобиль может быть не только выгоден, но и увлекательным в вождении.

Модель i30 N стала первым горячим хэтчбеком бренда и не только покорила сердца водителей, но и подарила новые ощущения благодаря своей яркой управляемости. В 2025 году i30 продолжает радовать поклонников, сохраняя статус одного из самых лучших малых автомобилей на рынке.

Mazda3 2024 года

Mazda3 давно завоевала репутацию одного из лучших малых автомобилей, и новая модель не стала исключением. С момента своего дебюта в начале 2010-х годов этот автомобиль изменил отношение к малолитражкам, подняв планку дизайна, качества и динамики. Современная Mazda3 продолжает быть одним из лидеров в своем классе, предлагая не только комфорт, но и чувство почти премиум-класса.

Модель приобрела новый облик, позволяющий ей выделяться среди конкурентов, таких как Toyota Corolla и Honda Civic. Она доказывает, что даже малый автомобиль может быть элегантным и одновременно мощным, привлекая более требовательных покупателей.

Honda Civic 2024 года

Honda Civic 2024 стал не только автомобилем для передвижения, но и символом нового подхода к малолитражкам. Отказавшись от простого и утилитарного дизайна предыдущих моделей, Civic стал более утонченным и стильным. Этот автомобиль может похвастаться не только отличной экономичностью, но и мощными характеристиками, в частности, в версии Type R.

Версия Civic Type R, без сомнения, является одним из самых мощных хэтчбеков в своем классе, что стоит не так уж мало. Но для тех, кто ищет малые авто с невероятной скоростью и маневренностью, Civic 2024 является отличным выбором.

OBOZ.UA ранее предлагал список авто, отличающихся надежностью в эксплуатации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.