Лучшие кроссоверы с пробегом от экспертов: топ-10 автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
Skoda Kodiaq

Кроссоверы очень привлекательны как новые автомобили и невероятно популярны как машины с пробегом. Именно на второй категории сосредоточили внимание эксперты и назвали топ-10 машин.

Покупателям нравятся недорогие практичные машины, которые представлены в продаже в огромных количествах на вторичном рынке. Специалисты WhatCar назвали лучшие модели в популярном сегменте.

Эти модели кроссоверов проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что при покупке машины с пробегом можно хорошо сэкономить.

Opel Grandland

Лучшие кроссоверы с пробегом:

  1. Vauxhall Grandland (Opel Grandland, с 2024 года);
  2. Toyota RAV4 PHEV плагин-гибрид (с 2019 года);
  3. Porsche Macan (с 2014 года);
  4. Kia Niro (с 2022 года);
  5. Toyota RAV4 гибрид (2019-2024);
  6. Mazda CX-5 бензин (2017-2025);
  7. Nissan Qashqai (2014-2021);
  8. Lexus UX (с 2019 года);
  9. Skoda Kodiaq дизель (2017-2024);
  10. Renault Scenic E-Tech (с 2023 года).

