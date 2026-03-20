Лучшие кроссоверы с пробегом от экспертов: топ-10 автомобилей
Кроссоверы очень привлекательны как новые автомобили и невероятно популярны как машины с пробегом. Именно на второй категории сосредоточили внимание эксперты и назвали топ-10 машин.
Покупателям нравятся недорогие практичные машины, которые представлены в продаже в огромных количествах на вторичном рынке. Специалисты WhatCar назвали лучшие модели в популярном сегменте.
Эти модели кроссоверов проверены временем и эксплуатацией, хотя это все еще довольно современные машины. Важно, что при покупке машины с пробегом можно хорошо сэкономить.
Лучшие кроссоверы с пробегом:
- Vauxhall Grandland (Opel Grandland, с 2024 года);
- Toyota RAV4 PHEV плагин-гибрид (с 2019 года);
- Porsche Macan (с 2014 года);
- Kia Niro (с 2022 года);
- Toyota RAV4 гибрид (2019-2024);
- Mazda CX-5 бензин (2017-2025);
- Nissan Qashqai (2014-2021);
- Lexus UX (с 2019 года);
- Skoda Kodiaq дизель (2017-2024);
- Renault Scenic E-Tech (с 2023 года).
