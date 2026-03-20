Hyundai строит недорогой практичный внедорожник на базе чужой модели

В линейке Hyundai появится недорогой практичный внедорожник. Компания уже строит этот автомобиль, при этом новинку создадут на базе чужой модели в рамках корпоративного сотрудничества.

Новый внедорожник Hyundai станет практичным автомобилем с крепкой конструкцией. Подробности стали известны Motor1. Корейский производитель разработает машину на рамной платформе пикапа Chevrolet Colorado.

Это значит, что новый пикап Hyundai будет основан на GMT 31XX – эта рамная платформа дебютировала на Chevrolet Colorado в 2022 году. Выход на рынок ожидается через пару лет.

Очевидно, что новинку подготовят с использованием наработок General Motors – автопроизводители недавно заключили партнерство в сфере разработки коммерческого транспорта и пикапов. Сотрудничество может предполагать и другие новинки.

Тем временем в компании работают над более крупным пикапом и производным SUV. И в этом случае машины построят на внутренних компонентах.

