Бюджетный кроссовер General Motors оказался дешевле чем Duster. Фото

Бюджетный кроссовер General Motors показали официально. Новинка получила необычный дизайн и экономичную силовую установку. А цена – ниже чем у Renault Duster.

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Новый Wuling Nebula – совместная разработка General Motors и китайского концерна SAIC. Компании создали бренд Wuling для продажи дешевых автомобилей. Цена Nebula – от 13 700 долларов, сообщает CarNewsChina.

В продажу автомобиль отправится уже осенью 2023 года. Покупатели получат китайский кроссовер Wuling Nebula с экономичной силовой установкой. Автомобиль предложат как гибрид с бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 2 л и электромотором.

Суммарная мощность не называется, но известно, что двигатель внутреннего сгорания выдает 136 л.с. Привод только передний.

В списке оснащения – прозрачная панорамная крыша, колесные диски диаметром 17 дюймов, камеры кругового обзора и цифровой щиток приборов.

Длина китайского кроссовера равна 4610 мм при колесной базе в 2700 мм, ширина – 1810 мм, а высота составляет 1670 мм. По размерам новинка сравнима с такими популярными компактными кроссоверами, как Kia Sportage и Toyota RAV4.

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