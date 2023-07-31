Лучшие кроссоверы для экономии топлива. Топ-5 авто 2023 года
В популярнейшем сегменте доступных кроссоверов есть несколько моделей, которые позволят владельцу сэкономить на топливе. Эксперты назвали пять лучших гибридных кроссоверов 2023 года.
Гибридная силовая установка позволяет реже заливать топливо в машину, ведь часть пути можно проехать с помощью электромотора. Такая технология все чаще опускается в доступные сегменты. В Consumer Reports назвали лучшие компактные кроссоверы, которые предлагают преимущества гибридных силовых установок.
Лучшие кроссоверы 2023 года:
- Honda CR-V Hybrid;
- Hyundai Tucson Hybrid;
- Kia Sportage Hybrid;
- Toyota RAV4 Hybrid;
- Ford Escape Hybrid.
Автомобили собрали в рейтинг не только с точки зрения экономии и топливной эффективности. Все эти модели к тому же являются довольно надежными, это нравится покупателям еще больше.
Однако главное – это все же экономия топлива. Все кроссоверы из списка лучших в комбинированном режиме потребляют 5-6 л/100 км. Отличный показатель, особенно в сочетании с практичным салоном и современным оснащением. Все это предложит каждый автомобиль из списка, сформированного специалистами.
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