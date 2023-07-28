Доступный кроссовер Kia для большой семьи показали до премьеры

Большой кроссовер Kia Sorento – один из наиболее доступных автомобилей в своем сегменте. Презентация еще не состоялась, но машину уже нашли на улице в готовом виде. В салоне могут разместиться до семи человек.

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Официальная премьера нового Kia Sorento 2024 модельного года ожидается позже. Однако на канале Woopa TV в Youtube уже показали семейный кроссовер после рестайлинга со всех сторон.

От предшественника автомобилю достался прежний кузов, который в целом еще выглядит очень современно. Но корпоративный стиль у южнокорейского производителя все же изменился за несколько лет. Поэтому дизайн модели доработали и привели в соответствие с актуальными тенденциями.

Спереди появилась широкая темная решетка. По бокам от нее – узкие вертикальные фары, которые наверху венчаются тонкими горизонтальными полосками дневных ходовых огней. Сзади – новые фонари.

В оснащении останутся прежние двигатели. Бензиновые моторы объемом 2,5 л (194 и 285 л.с.) и 3,5 л (272 л.с.) и дизель объемом 2,2 л (202 л.с.). Также будут доступны две гибридные модификации мощностью 230 и 265 л.с.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что Chevrolet готовит кроссовер похожих размеров. Фото уже просочились в сеть.