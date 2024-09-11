Лучшие из худших: эксперты выделили машины среди дешевых авто из Китая

Автомобили из Китая известны худшим качеством в автомобильном мире. Хотя отличаются дешевизной. Именно это привлекает покупателей. При этом эксперты даже в такой ситуации сумели выделить лучших.

Видео дня

Специалисты J.D.Power определили самые качественные китайские автомобили 2024 года. И составили соответствующий рейтинг. Исследование проводили на основе удовлетворенности владельцев.

Основной показатель – количество поломок на сотню автомобилей. Его выражают в отдельном коэффициенте. Чем он выше – тем хуже, ведь это говорит о количестве неисправностей.

Среди китайских компаний средний показатель поломок равен 216 на 100 машин. В более широком рейтинге всех компаний, которые производят машины в КНР (в том числе зарубежные бренды), средний показатель неисправностей составляет 212 на 100 автомобилей.

Лучшие китайские автомобили:

Chery (203); Geely (204); GAC Trumpchi (206).

Отмечается, что за год качество китайских автомобилей снизилось. В то же время машины глобальных массовых брендов, которые производят на территории КНР, оказались надежнее. Речь о Honda (195) и Toyota (200).

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самые популярные электрокары в Украине – это в основном недорогие машины из Китая.