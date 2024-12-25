Лучшие гибридные авто: какую машину выбрать в 2025 году

Гибридные автомобили остаются популярным выбором для тех, кто ищет баланс между экономичностью, экологичностью и производительностью. В 2025 году эти модели продолжают привлекать автовладельцев, ведь они предлагают гибкость как для коротких поездок на электричестве, так и для дальних путешествий благодаря комбинированной силовой установке.

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Учитывая вызовы электромобильной отрасли, гибриды становятся надежным промежуточным звеном на пути к полной электрификации. Эксперты из techopedia назвали марки гибридов, которые будут иметь большой спрос в следующем году.

Hybrid Toyota Prius

Остается одним из лидеров среди гибридных автомобилей. В 2025 году модель получила новое название – Prius Plug-in Hybrid – и доступна в спортивных комплектациях SE, XSE и XSE Premium. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 13,6 кВт/ч автомобиль обеспечивает запас хода на электричестве до 44 миль. В режиме гибрида расход горючего достигает 52 миль на галлон. Особенностью XSE Premium является солнечная крыша, которая может заряжать батарею во время стоянки. Цены стартуют от $35 000, что делает Prius доступным выбором для экологически сознательных водителей.

Honda CR-V Hybrid

Гибридная версия популярного кроссовера Honda CR-V 2025 года ориентирована на семейных водителей. Модель сочетает экономичность (до 40 миль на галлон в городе) с практичностью и комфортом. Силовая установка на 204 л. с. обеспечивает плавное ускорение, а система полного привода гарантирует устойчивость на сложных дорогах. CR-V предлагает различные комплектации с передовыми функциями безопасности, включая полный привод в реальном времени. Цены варьируются от $34 650 до $41 100.

Ford Maverick Hybrid

Ford Maverick 2025 года – это доступный и практичный компактный грузовик с гибридной силовой установкой. Новинка получила опцию полного привода, что делает ее безупречной для сложной местности. Грузовик способен буксировать до 4000 фунтов, что удовлетворяет потребности любителей активного отдыха и малого бизнеса. В салоне доступны новые технологии, такие как 13,2-дюймовый сенсорный дисплей и 360-градусная камера. Начальная цена составляет $26 295, что делает Maverick конкурентоспособным выбором.

Hyundai Tucson Hybrid

Продолжает завоевывать популярность благодаря современному дизайну и передовым технологиям. В 2025 году модель получила новую гибридную силовую установку с мощностью до 231 л. с. и экономией горючего до 38 миль на галлон. Tucson Hybrid стандартно оснащается полным приводом HTRAC и удобными функциями, такими как двойной 12,3-дюймовый дисплей и интуитивно понятное приложение для смартфона. Цены начинаются с $34 760.

Lexus ES 300h

Роскошный седан Lexus ES 300h остается надежным выбором среди гибридных автомобилей премиум-класса. Они остаются идеальным выбором для тех, кто еще не готов полностью перейти на электромобили, предлагая экологически чистые решения без необходимости постоянной зарядки. От компактных внедорожников до роскошных седанов – современные гибриды удовлетворяют потребности любого водителя, предлагая идеальный баланс между производительностью, ценой и экономией топлива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об авто гибридах, которые имели безумную популярность в 2024 году.

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