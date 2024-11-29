Идеальное сочетание запаса хода и экономичности: названы лучшие гибридные авто

Электромобили постепенно завоевывают автомобильный рынок по всему миру. Но не все водители готовы сразу полностью сменить тип двигателя, на котором ездят. Для таких случаев существует большой выбор гибридных авто.

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Гибриды сочетают в себе лучшее из обоих миров, работая в основном на двигателе внутреннего сгорания, который поддерживается аккумулятором большого объема и электродвигателем. Плагин-гибриды (PHEV) могут ездить исключительно на электроэнергии в течение длительного времени, в отличие от обычных гибридов. И сейчас запас хода таких моделей вырос поразительным образом. Некоторые способны преодолеть исключительно на электричестве более 100 км. Это означает, что многим водителям, возможно, никогда не придется заправлять свои автомобили бензином, если они будут держать их заряженными. Поэтому издание Autocar собрало рейтинг самых лучших плагин-гибридов, доступных сейчас на рынке.

Volkswagen Golf eHybrid

Обновление компактного Volkswagen Golf eHybrid в 2024 году исправило много проблем с эргономикой, включая сборку интерьера, кнопки на руле и информационно-развлекательную систему. Кроме более спортивных вариантов Golf GTI и R, eHybrid является вершиной своего модельного ряда. Его аккумулятор емкостью 19,7 кВтч обеспечивает потрясающие 140 км запаса хода, что является одним из самых высоких показателей на рынке. Поэтому Golf eHybrid ощущается как электромобиль, на котором можно ездить большую часть времени. Однако цену модели сложно назвать бюджетной.

BMW X5 50e

Семейный внедорожник BMW – отличный вариант для водителей, которым нужен плагин-гибрид с отличной динамикой вождения и производительностью. X5 совмещает 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с электродвигателем мощностью 194 л. с. и аккумулятором емкостью 25,7 кВт·ч. Его запас хода на электротяге составляет около 95 км, что вполне конкурентоспособно для сегмента. В общей сложности он выдает 483 л. с. и 700 Н-м крутящего момента, позволяющего X5 разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Четкий контроль кузова и отличный комфорт езды делают Х5 одним из лучших как для водителей, так и для пассажиров.

Range Rover P460e

Range Rover – блестящий универсальный автомобиль, но версия плагин-гибрида делает его одним из самых лучших на рынке. Модель P460e – это большой электрифицированный внедорожник, оснащенный 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем общей мощностью 453 л.с. Также доступен более мощный 550e, который выдает 542 л. с. Оба имеют одинаковую колоссальную батарею емкостью 38,2 кВтч и способны проехать от 110 до 120 км на одной зарядке. Однако такая отличная машина стоит весьма недешево.

BMW 3 Series 330e

Нередко у водителей возникают опасения по поводу того, насколько сильно будет отличаться опыт вождения PHEV по сравнению с классическим авто на двигателе внутреннего сгорания. Все их развеивает BMW 3 серии 330e. Он столь же четкий в поворотах, имеет яркий баланс управляемости, хороший контроль кузова и утонченный стиль. В 2025 году он получит более мощную батарею, улучшенную с 10,3 кВтч до 19,5 кВтч, что увеличит запас хода примерно с 60 до 100 км.

Skoda Kodiaq iV

Это один из самых дальнобойных гибридных PHEV внедорожников на рынке. Его запас хода составляет 115 км благодаря огромной батарее емкостью 25,7 кВтч. Внедорожник Skoda – это ловкий и универсальный исполнитель. Он выдает в общей сложности 201 л. с. и разгоняется от 100 км/ч за 8,4 секунды. Однако он теряет определенную степень практичности из-за своей силовой установки. А еще имеет несколько уменьшенный багажник объемом 745 литров, потерявший в размерах из-за расположения батареи. Он также не так универсален, как стандартный Kodiaq, поскольку недоступен в версии с семью сиденьями.

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