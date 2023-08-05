Лучшие электромобили, которые выпустят до 2030 года: подборка

Популярность и доступность электромобилей в мире растет с каждым днем. И в текущем десятилетии эксперты прогнозируют настоящую революцию на этом рынке. Готовятся к ней и автопроизводители.

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Издание Top Speed собрало десятку самых впечатляющих электрокаров, которые выйдут уже в ближайшие годы. По задумке они должны поразить покупателей ценами, выходной мощностью, диапазоном аккумуляторов и технологиями зарядки. А также энергоэффективностью, функциями безопасности и комфортом салона.

Cadillac Celestiq (2025)

Celestiq станет флагманским седаном Cadillac. Он будет оснащен высокотехнологичными системами и покупатели смогут настраивать его в соответствии со своими вкусами. Celestiq будут собирать вручную. Соответственно, и стоимость его будет составлять от 300 000 долларов без учета дополнительных опций, которых, вероятно, будет немало. Ожидается, что в год будет выпускаться всего 500 таких авто. Полностью электрическая трансмиссия будет иметь конфигурацию с двумя двигателями, что обеспечит выходную мощность 600 лошадиных сил. До 100 км/ч Celestiq должен разгоняться за 3,8 секунды, а запас хода составит 480 км.

Chevrolet Blazer EV (2024)

Производство этого электрического внедорожника среднего размера должно начаться уже в этом году, а поставки – в следующем. Он будет построен на платформе GM BEV3 и оснащен батареей с запасом хода 400 км в самой низкой комплектации и 515 км в самой высокой. Всего за 10 минут батарею можно будет зарядить так, чтобы она смогла обеспечить 125 км пути. Мощность Blazer EV составит 557 лошадиных сил, а до 100 км/ч он будет разгоняться через 4 секунды.

Tesla Cybertruck (2024)

Анонсированный еще в 2019 году автомобиль в следующем году наконец-то должен выйти в ограниченное производство. Cybertruck будет производиться в четырех разных конфигурациях: одномоторной, двухмоторной, трехмоторной и четырехмоторной. Конфигурация с одним двигателем будет иметь запас хода 400 км, время разгона до 100 км/ч за 6,5 секунды, максимальную скорость 175 км/ч и грузоподъемность 1600 кг. Эти цифры будут увеличиваться для каждой более высокой конфигурации. Корпус Cybertruck будет выполнен из пуленепробиваемой листовой нержавеющей стали.

DeLorean Alpha5 (2024)

DeLorean Alpha5 – это 2-дверное ультра-роскошное купе, вмещающее четырех пассажиров. Всего планируется к выпуску 9531 такое авто. Основные дизайнерские решения основываются на модели оригинального DeLorean 1981 года. В частности, Alpha5 будет иметь открывающиеся вверх дверцы-крылья, охватывающие всю длину автомобиля. То есть закрывающие и передний, и задний ряд сидений. Производитель обещает разгон электрокара до 100 км/ч за 2,99 секунды, а до 140 км/ч – за 4,35 секунды. Анонсированная максимальная скорость модели – 250 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВтч должна обеспечить запас хода 480 км. Но цена базовой комплектации будет стартовать от 100 000 долларов.

Deus Vayanne (2025)

Deus Vayanne впервые выйдет с конвейера компании Deus Automobiles в 2025 году. Всего планируется выпустить 99 таких электрокаров. В апреле 2022 года Deus Vayanne был представлен на международном автосалоне в Нью-Йорке. Он имеет полноприводную трехмоторную конфигурацию, в которой один из двигателей подключен к передней оси, а два – к задним, что обеспечивает общую выходную мощность 2169 лошадиных сил. Эта конфигурация предлагает время разгона до 100 км/ч за 1,99 секунды и максимальную скорость 400 км/ч. Запас хода Deus Vayanne планируется на уровне 500 км, а технология ускоренной зарядки должна заряжать батарею от 10% до 80% всего за 10 минут. Этого должно хватить на 350 км пути.

Mercedes-Benz EQG (2024)

Mercedes-Benz EQG поступит в производство в 2024 году. Это будет электрическая версия давно знакомого G-класса. Однако некоторые внешние отличия будут отличать электрокар от бензинового кузена. Батарея емкостью 107,8 кВтч будет питать четыре электродвигателя, размещенных на каждом колесе, чтобы максимизировать вектор крутящего момента и улучшить управляемость. Ожидается, что варианты EQG 560 и 580 будут производить ту же мощность, что и топовая версия EQS, имеющая мощность 516 лошадиных сил. Показатели энергоэффективности и запаса хода батареи пока неизвестны. Но немецкий автоконцерн обещает очень мощный внедорожник.

Polestar 5 (2024)

Первый концепт модели был представлен в 2020 году. Ожидается, что в производство Polestar 5 поступит в 2024 году. Пока мало что известно о фактических характеристиках его силового агрегата. Ожидается, что он будет оснащен двухмоторной конфигурацией мощностью около 884 лошадиных сил. Запас хода электрокара должен составить 480 км. В салоне предусмотрено место для четырех человек, 15-дюймовый информационно развлекательный экран и 12,5-дюймовый дисплей водителя.

Kia EV9 (2024)

EV9 разработан на той же платформе e-GMP, на которой был построен Kia EV6. Новая модель будет поставляться с двумя аккумуляторными блоками на 76,1 кВт/ч и 99,8 кВт/ч. В базовой комплектации первый аккумулятор будет питать один двигатель мощностью 215 лошадиных сил, второй – двигатель мощностью в 201 "лошадку". Запас хода при этом составит 540 км. Более продвинутая модель будет иметь два двигателя мощностью 380 лошадиных сил и будет разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.

Chevrolet Silverado EV (2024)

Silverado EV разработан, чтобы стать лучшим на рынке электрическим рабочим грузовиком. Буксирную способность ему обещают на уровне 3600 кг, а позже Chevrolet обещает выпустить модель на 9000 кг. Silverado EV будет иметь два уровня отделки салона. Первой будет комплектация Work Truck (WT), которая будет иметь мощность 510 лошадиных сил. Комплектация RST должна стать более мощной – 664 лошадиные силы. Обе модификации будут иметь на борту аккумулятор на 200 кВтч, что обеспечивает 645 км хода без подзарядки. А также объемный передний багажник.

Tesla Roadster (2023/2024)

Второе поколение Tesla Roadster станет одним из самых быстрых автомобилей в мире. Начальное время разгона до 100 км/ч обещают на уровне 1,9 секунды. Хотя Илон Маск намерен использовать 10 небольших ракетных двигателей с холодным воздухом, которые будут расположены по периметру автомобиля, что может уменьшить время разгона до безумных 1,1 секунды. Максимальная скорость Roadster должна быть на уровне 400 км/ч. Такую мощность должны обеспечить три двигателя, один из которых будет подключен к передней оси, а два других – к задней. Четырехместный спортивный автомобиль будет не только мощным, но и эффективным. Он будет поставляться с аккумуляторной батареей на 200 кВт/ч с запасом хода 1000 км.

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