Самые выгодные б/у электромобили: топ авто для покупки
Опубликован список самых выгодных электромобилей для покупки. Он полезен тем, кто присматривается к б/у моделям на электротяге в поисках наиболее привлекательного варианта.
Список составили в CarNewsChina на основе данных от Китайской ассоциации автомобильных дилеров. Там выяснили, какие электрокары на китайском рынке теряют больше всего в цене спустя год. Проценты – это та самая потеря стоимости.
Самые выгодные б/у электромобили для покупки:
- GAC Aion Y – 24,4%;
- Tesla Model Y – 24,14%;
- ORA Funky Cat – 23,92%;
- Hozon NETA V – 23,49%;
- Leap Motor T03 – 23,1%;
- BYD Han – 23,06%;
- Chery EQ1 – 22,96%;
- Tesla Model 3 – 22,11%;
- BYD Song Plus – 21,39%;
- Nio ET7 – 21,49%;
- Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%;
- Zeekr 001 – 18,46%;
- BYD Dolphin – 18,13%;
- Porsche Taycan – 17,48%;
- Roewe Clever – 17,15%.
Таким образом, электромобили, которые в первый год теряют наибольший процент своей первоначальной цены, являются самым привлекательным предложением на вторичном рынке. Ведь новый покупатель заплатит меньше.
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