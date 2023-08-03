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Самые выгодные б/у электромобили: топ авто для покупки

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
822
Tesla Model Y

Опубликован список самых выгодных электромобилей для покупки. Он полезен тем, кто присматривается к б/у моделям на электротяге в поисках наиболее привлекательного варианта.

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Список составили в CarNewsChina на основе данных от Китайской ассоциации автомобильных дилеров. Там выяснили, какие электрокары на китайском рынке теряют больше всего в цене спустя год. Проценты – это та самая потеря стоимости.

Самые выгодные б/у электромобили для покупки:

  1. GAC Aion Y – 24,4%;
  2. Tesla Model Y – 24,14%;
  3. ORA Funky Cat – 23,92%;
  4. Hozon NETA V – 23,49%;
  5. Leap Motor T03 – 23,1%;
  6. BYD Han – 23,06%;
  7. Chery EQ1 – 22,96%;
  8. Tesla Model 3 – 22,11%;
  9. BYD Song Plus – 21,39%;
  10. Nio ET7 – 21,49%;
  11. Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%;
  12. Zeekr 001 – 18,46%;
  13. BYD Dolphin – 18,13%;
  14. Porsche Taycan – 17,48%;
  15. Roewe Clever – 17,15%.
Zeekr 001

Таким образом, электромобили, которые в первый год теряют наибольший процент своей первоначальной цены, являются самым привлекательным предложением на вторичном рынке. Ведь новый покупатель заплатит меньше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о кроссовере Lexus, который позволит сильно сэкономить на топливе.