Самые выгодные б/у электромобили: топ авто для покупки

Опубликован список самых выгодных электромобилей для покупки. Он полезен тем, кто присматривается к б/у моделям на электротяге в поисках наиболее привлекательного варианта.

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Список составили в CarNewsChina на основе данных от Китайской ассоциации автомобильных дилеров. Там выяснили, какие электрокары на китайском рынке теряют больше всего в цене спустя год. Проценты – это та самая потеря стоимости.

Самые выгодные б/у электромобили для покупки:

GAC Aion Y – 24,4%; Tesla Model Y – 24,14%; ORA Funky Cat – 23,92%; Hozon NETA V – 23,49%; Leap Motor T03 – 23,1%; BYD Han – 23,06%; Chery EQ1 – 22,96%; Tesla Model 3 – 22,11%; BYD Song Plus – 21,39%; Nio ET7 – 21,49%; Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%; Zeekr 001 – 18,46%; BYD Dolphin – 18,13%; Porsche Taycan – 17,48%; Roewe Clever – 17,15%.

Таким образом, электромобили, которые в первый год теряют наибольший процент своей первоначальной цены, являются самым привлекательным предложением на вторичном рынке. Ведь новый покупатель заплатит меньше.

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