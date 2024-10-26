Лучшие электрические внедорожники: свежий рейтинг

Любите ли вы их или ненавидите, но электрические внедорожники захватывают рынок. они совмещают бесшумную работу и большой запас хода с практической универсальностью авто высокой проходимости.

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Какие модели уже зарекомендовали себя наилучшим образом, рассказали журналисты издания Autocar. Они собрали свой рейтинг внедорожных электрокаров. Все они были выпущены в 2024 году модельном году.

Skoda Enyaq

Новая Skoda Enyaq предлагает лучшее сочетание доступности, практичности, запаса хода, простоты использования и управляемости. Да, модель не является суперзвездой ни в одной из этих отраслей, но это фантастический универсальный автомобиль. Когда Enyaq был запущен в 2021 году, он лучше использовал возможности платформы Volkswagen MEB, чем более ранних VW ID 4 или Audi Q4 E-tron. И теперь еще и получил исправление большинства недостатков. Короткий капот и квадратная задняя часть Enyaq дают ему много внутреннего пространства. Стандартный адаптивный круиз-контроль и лепестки для рекуперативного торможения делают вождение интуитивно понятным.

Kia EV9

Если вы ищете электрический внедорожник, а не более дешевый, более эффективный седан или хэтчбек с лучшим управлением, возможно, это потому, что вам нужно много места. Немногие справляются с пространством лучше, чем огромный Kia EV9. Да, есть и большие электрокары, но этот действительно универсален по своим возможностям. Его сиденья легко складываются, а спереди есть отделение для хранения кабелей. EV9 – это не просто пространство на колесах. Версии с двойным двигателем предлагают высокую производительность, хотя планируется расширить линейку и моделью с одним двигателем. Очень стильный для семиместного внедорожника, он предлагает похвальную роскошь, эффективность и хороший запас хода.

Polestar 3

Самый большой автомобиль бренда Polestar также является одним из лучших электрических внедорожников, которые вы можете купить сегодня, и ему действительно есть, чем понравиться. Большой просторный электрический внедорожник с вместительным салоном, еще и оснащенный технологиями нового поколения, Polestar выглядит как немногие другие на дороге. Он предлагает от 483 до 510 л. мощности. Энергия обеспечивается аккумулятором емкостью 107 кВт/ч, который может проехать до 630 км или 560 км, если вы выберете пакет Performance Pack. Он также может заряжаться на скорости до 250 кВт. Внутри Polestar 3 просторный и шикарный, с хромированными материалами и мягким на ощупь текстилем. Огромный сенсорный экран расположен в центре приборной панели с встроенными Google Maps, а также беспроводным подключением смартфона в Apple CarPlay и Android Auto. Несмотря на свой размер и снаряженный вес 2,5 тонны, Polestar 3 отлично подходит для езды на высоких скоростях. Он имеет тактильную и точную управляемость, чем значительно опережает многих конкурентов в сегменте.

Ford Explorer

Электрический Ford Explorer может выглядеть не очень вдохновляюще, но на самом деле это респектабельный электрический внедорожник со многими преимуществами. Основанный на платформе Volkswagen MEB, Explorer — это больше, чем просто переделанный ID 4. Он превосходит многих своих конкурентов в управляемости, включая Tesla Model Y, а его интерьер стильно упакован и просторен. Он также предлагает отличные показатели запаса хода для своего класса благодаря аккумулятору начального уровня емкостью 52 кВт/ч, который проезжает без дозарядки 390 км. Его передовой агрегат мощностью 77 кВт/ч увеличивает запас хода до 600 км – самый высокий показатель запаса хода, доступный для любого автомобиля на платформе MEB от VW. Мощность составляет 168 л.с. на моделях с одним задним двигателем и достигает 335 л.с. в моделях с двойным приводом и двойным двигателем.

Kia EV6

Это отличный электрический внедорожник, который подойдет всей семье. Он удобен и безудержно быстр в своей мощной спецификации. В таком случае EV6 может похвастаться огромным запасом хода 580 км, а скорость зарядки также почти лучшая в своем классе – 258 кВт. Мощность стартует с 226 лошадиных сил, что более чем достаточно для большинства водителей, тогда как топовый Kia EV6 GT выдает колоссальные 577 лошадиных сил. Хотя механически он похож на Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 в общем несколько лучше в управлении, имеет приятное управление и обеспечивает комфортную езду.

Tesla Model Y

Вскоре Tesla Model Y ожидает значительное обновление, но на данный момент она все еще предлагает лучшую в своем классе эффективность для электрических внедорожников. Да, с момента запуска в 2021 году это авто получило немало конкурентов, но все еще не сдает позиций, обеспечивая 455 км запаса хода в стандартной комплектации или 530 км в автомобилях большой дальности. Чрезвычайно минималистический стиль интерьера и экстерьера Tesla подойдет не всем, равно как и достаточная требовательность к опыту вождения, но с ее фундаментальными качествами не поспоришь – Model Y она очень просторна для своих размеров, а еще имеет хорошую цену и скорость.

Hyundai Ioniq 5 N

Электрический Ioniq 5 N предлагает больше чем просто жесткая подвеска и огромная мощность. Он имеет укрепленный кузов, правильно сконструированный дифференциал ограниченного трения на задней оси, адаптивные амортизаторы и вдобавок очень остроумную инженерную конструкцию. Он любит включать и выключать мощность, и если вы хотите, он может имитировать шестиступенчатую коробку передач и бензиновый двигатель.

Mercedes-Benz EQE SUV

Хотите, чтобы ваш автомобиль взял на себя часть вождения? Mercedes-Benz был первым производителем, который предложил настоящую адаптивную систему круиз-контроля еще в 1999 году, и до сих пор имеет на рынке передовые позиции. Его нелегко сбить с толку и он постепенно замедляется, когда другие резко тормозят. Вдобавок к этому Mercedes-Benz EQE SUV предлагает такие системы, как помощь удержанию в полосе движения и предупреждение о превышении скорости. Как правило, они не мешают вождению, а еще их достаточно легко выключить.

Genesis Electrified GV70 SUV

Электрифицированный GV70 предназначен для водителей, которым нужен роскошный, сверхбыстрый электромобиль, сохраняющий внешний вид и чувство традиционной машины. Есть только одна версия с батареей емкостью 77,4 кВт/ч, что обеспечивает запас хода 450 км. Да, это не топовые показатели, однако при этом модель имеет мощность в 483 л.с. С такой мощностью она разгоняется до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Интерьер по-прежнему остается одним из лучших в классе, благодаря отличному качеству материалов, комфорту и шумоизоляции.

BMW iX

Выпущенный с конвейера немецкого автобренда iX имеет утонченность движения на дороге и управляемость самого высокого класса, мгновенную и легкую производительность и реальный запас хода. Тем временем его интерьер больше напоминает большой, сверхроскошный BMW i3, чем спортивные седаны. Он радует открытыми пространствами, мягкими формами и в некоторых характеристиках выбором необычных, но достаточно привлекательных материалов.

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