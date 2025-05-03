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Лучшие автомобили за небольшие деньги: топ-10 б/у машин от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Aston Martin DB9

Известно, что лучшими автомобилями являются спортивные машины. Разумеется, практичность и надежность очень важны. Но настоящие водители выбирают мощные модели с ярким дизайном, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. Эти б/у авто советуют эксперты.

Видео дня

Некоторым из машин в списке от специалистов Motor1 исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже несмотря на экзотичный сегмент. Внешность, скорость и ощущение эксклюзивности – основные качества этих машин с пробегом.

Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.

Audi R8

Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:

  • Alfa Romeo 4C;
  • Aston Martin DB9;
  • Aston Martin Vantage;
  • Audi R8;
  • BMW i8;
  • Jaguar F-Type;
  • Jaguar XKR;
  • Lexus LC500;
  • Mercedes-AMG GT;
  • Polestar 1.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты составили список лучших кроссоверов с пробегом, которые советуют покупать.