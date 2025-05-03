Лучшие автомобили за небольшие деньги: топ-10 б/у машин от экспертов
Известно, что лучшими автомобилями являются спортивные машины. Разумеется, практичность и надежность очень важны. Но настоящие водители выбирают мощные модели с ярким дизайном, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. Эти б/у авто советуют эксперты.
Некоторым из машин в списке от специалистов Motor1 исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже несмотря на экзотичный сегмент. Внешность, скорость и ощущение эксклюзивности – основные качества этих машин с пробегом.
Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.
Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:
- Alfa Romeo 4C;
- Aston Martin DB9;
- Aston Martin Vantage;
- Audi R8;
- BMW i8;
- Jaguar F-Type;
- Jaguar XKR;
- Lexus LC500;
- Mercedes-AMG GT;
- Polestar 1.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты составили список лучших кроссоверов с пробегом, которые советуют покупать.