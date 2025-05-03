Лучшие автомобили за небольшие деньги: топ-10 б/у машин от экспертов

Известно, что лучшими автомобилями являются спортивные машины. Разумеется, практичность и надежность очень важны. Но настоящие водители выбирают мощные модели с ярким дизайном, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. Эти б/у авто советуют эксперты.

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Некоторым из машин в списке от специалистов Motor1 исполнилось 20 лет. Это делает машины вполне доступными, даже несмотря на экзотичный сегмент. Внешность, скорость и ощущение эксклюзивности – основные качества этих машин с пробегом.

Эти автомобили с легкостью порадуют любого водителя. Интересно, что по цене многие из этих моделей соперничают с семейными автомобилями и популярными кроссоверами.

Лучшие недорогие спортивные автомобили с пробегом:

Alfa Romeo 4C;

Aston Martin DB9;

Aston Martin Vantage;

Audi R8;

BMW i8;

Jaguar F-Type;

Jaguar XKR;

Lexus LC500;

Mercedes-AMG GT;

Polestar 1.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты составили список лучших кроссоверов с пробегом, которые советуют покупать.