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Эксперты советуют эти дешевые кроссоверы: топ-10 автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,8 т.
Seat Arona

Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.

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Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Mazda CX-3

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:

  1. SEAT Arona;
  2. Skoda Kamiq;
  3. Mini Countryman;
  4. Renault Captur;
  5. Suzuki Vitara;
  6. Skoda Yeti;
  7. Mazda CX-3;
  8. Suzuki Ignis;
  9. Kia Stonic;
  10. Hyundai Kona.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, у Citroen появился новый практичный кроссовер – это известная модель, которая наконец-то получила второе поколение.

 