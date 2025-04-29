Эксперты советуют эти дешевые кроссоверы: топ-10 автомобилей

Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.

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Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:

SEAT Arona; Skoda Kamiq; Mini Countryman; Renault Captur; Suzuki Vitara; Skoda Yeti; Mazda CX-3; Suzuki Ignis; Kia Stonic; Hyundai Kona.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, у Citroen появился новый практичный кроссовер – это известная модель, которая наконец-то получила второе поколение.