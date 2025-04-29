Эксперты советуют эти дешевые кроссоверы: топ-10 автомобилей
Эксперты советуют покупать кроссоверы на вторичном рынке. Там много практичных машин с пробегом по приятным ценам. Однако важно найти лучших представителей сегмента. В топ-10 вошли очень хорошие модели.
Специалисты WhatCar назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие – их можно найти с ценами немногим более 13 000 долларов. Это точно понравится потенциальным покупателям.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие кроссоверы с пробегом в 2025 году:
- SEAT Arona;
- Skoda Kamiq;
- Mini Countryman;
- Renault Captur;
- Suzuki Vitara;
- Skoda Yeti;
- Mazda CX-3;
- Suzuki Ignis;
- Kia Stonic;
- Hyundai Kona.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, у Citroen появился новый практичный кроссовер – это известная модель, которая наконец-то получила второе поколение.