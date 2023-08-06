Лучшие автомобили на 7 мест: какую модель выбрать в 2023 году

Едва ли не самой главной характеристикой при выборе семейного авто является его вместительность. В частности, для большого семейства хорошо подходят 7-местные машины. Их можно найти в разных классах, а также с разными двигателями – бензиновыми, электрическими и гибридными.

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Британское издание Autoexpress собрало десятку лучших семиместников 2023 года. Некоторые из них могут компоноваться по схеме 5+2 за счёт багажника. Но в любом случае это удобные и надежные модели.

Dacia Jogger

Модель предлагает реальное пространство для семи человек и емкость багажника универсала, а также немного стиля внедорожника за вполне приемлемые деньги. Jogger относительно недорог не только при покупке, но и в обслуживании. В частности, как для своего класса, он достаточно экономно расходует топливо. Салон модели оснащен столиками и подстаканниками, что удобно для длительного семейного путешествия, а все комплектации кроме базовой имеют также удобный восьмидюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран совместимый с Apple CarPlay и Android Auto. Модель поставляется также с гибридным двигателем.

Skoda Kodiaq

Чешский автобренд удачно объединил практичность, маневренность, изысканность и стоимость. В основе успеха Kodiaq лежит его просторный и универсальный салон. Семь сидений имеют все комплектации модели, кроме базовой. А еще салон чешского авто буквально нашпигован удобными решениями для мелочей – от подставки под зонтики до скребка для льда. Электрифицированного варианта Kodiaq пока нет.

Kia EV9

Инженеры корейского автобренда перестали идти на компромиссы, когда речь идет об оснащении салона. Даже в семиместном EV9 интерьер поражает качеством и дизайном, хотя при этом ориентирован на комфорт всей семьи. Авто имеет отличный угол обзора, достаточно пространства для ног, оснащен местами для хранения и имеет множество USB-портов на всех рядах. При разложенном третьем ряде багажник авто имеет объем 333 литра, при собранном – 828 литров.

Kia Sorento

Sorento – это в первую очередь семейный внедорожник, а значит, он может похвастаться вместительным салоном, в котором с комфортом могут разместиться семь взрослых людей. При этом отделка и оформление интерьера в нем на голову выше, чем у основных конкурентов. Информационно-развлекательная система выглядит великолепно и проста в использовании, к тому же модель оснащена новейшими средствами помощи водителю. Все версии имеют полный привод, а также возможность установки гибридной трансмиссии.

Citroen e-Berlingo XL

Детище французского бренда может отпугивать тем, что выглядит как фургон, а не внедорожник. Однако по своим характеристикам это замечательное семейное авто. В версии XL электрический Berlingo имеет третий ряд сидений и остается очень просторным и удобным даже для взрослых пассажиров. Электродвигатель мощностью 134 лошадиных силы передает движение на передние колеса, поэтому, даже полностью загруженный пассажирами и багажом, он по-прежнему чувствует себя достаточно бодро.

Nissan X-Trail

Новое поколение внедорожника получило больше места для пассажиров и лучшее качество салона, а также отличные функции безопасности и уникальную гибридную установку Nissan e-Power. Это обеспечивает плавность хода и производительность, как у электромобилей, без беспокойства о доступном запасе хода. К недостаткам X-Trail можно отнести отсутствие третьего ряда сидений в базовой комплектации и ограниченное пространство для них во всех остальных. Багажное отделение тоже не самое лучшее в классе крупных внедорожников. Однако он хорошо справляется даже с не самыми ровными дорогами и удобен при движении в городском трафике.

Land Rover Discovery

Совместив в себе роскошь, комфорт, практичность и внедорожные способности, Discovery вышел семейным автомобилем на все времена года. А недавний редизайн сделал его более изысканным снаружи, а также подарил новейшую информационно развлекательную систему Pivi Pro и интерьер клубного класса. При этом модель имеет большой багажник и может нести нагрузку до 3500 кг. В среднем ряду Discovery по-прежнему просторный, а на заднем будет удобно даже двум взрослым пассажирам. Задние сиденья установлены чуть выше, чем передние, чтобы обеспечить наилучший обзор вперед, но продуманная крыша оставляет достаточно пространства над головой. Однако стоит такая роскошь тоже недешево.

Peugeot 5008

Будучи, по сути, удлиненной версией модели 3008, модель 5008 имеет такой же характерный стиль, а в ее интерьере современный дизайн сочетается с новейшими технологиями. Однако система i-Cockpit подойдет не всем, ведь с ней вы должны смотреть через руль, чтобы увидеть приборную панель. Проверить, будет ли вам такое удобно, лучше заранее. По всему салону есть множество удобных мест для хранения, а задний ряд хорошо подойдет для детей. В разложенном виде Peugeot 5008 предлагает всего 167 литров багажника, а в пятиместном режиме – 952 литра.

Volvo XC90

Внутри популярного шведского внедорожника действительно достаточно места для семи взрослых и при этом он имеет комфортный интерьер с минималистичным дизайном. Одна из главных прелестей XC90 – очень удобные сидения. К тому же он весьма приятен в вождении. А недавнее обновление батареи увеличило его запас хода на электричестве до 65 км.

Land Rover Defender

Брутальный Defender быстро превратился в один из самых лучших крупных внедорожников премиум-класса на рынке. Его узнаваемый внешний вид подкреплен поразительным уровнем комфорта, продуманным салоном и невероятной проходимостью. Defender доступен в трех вариантах: трехдверный 90, модель 110, в которой могут разместиться от пяти до семи человек, и еще более крупная модель 130, в которой могут разместиться до восьми человек. У Defender 110, оснащенного семью сиденьями, средний ряд обеспечивает достаточно места и может смещаться вперед, чтобы сделать третий ряд комфортным для более высоких детей, если не для взрослых. В салоне есть достаточно мест для хранения, а 231-литровый багажник после сборки заднего ряда превращается в 2233-литровый.

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