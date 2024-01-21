Лучшие авто 2023: свежий рейтинг от семейных машин до внедорожников

В 2023 году автомобильный рынок постепенно восстанавливался после кризисного 2022 года, и автопроизводители предлагали немало интересных новинок. Конечно, быстрее всего развивался сегмент электромобилей.

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Издание Irish Examiner попробовало в деле более 60 моделей года и составило свой рейтинг. В него попали все виды авто – от маленьких городских до огромных внедорожников, от имиджевых моделей до семейных рабочих лошадок.

Лучшее маленькое авто – Toyota Aygo X

Слегка обновленная версия Aygo представляет собой фантастический маленький городской автомобиль с миниатюрным 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем и чрезвычайно практичным характером. К тому же имеет оригинальный узнаваемый дизайн с аккуратными линиями внутренней отделки.

Лучший семейный автомобиль среднего размера – Ford Focus

Небольшая модернизация показала, как фантастичен этот ветеран авторынка. Focus был и остается одним из лучших по управляемости автомобилей в своем классе, а его дорожные возможности находятся на одном уровне с гораздо более крупными и более дорогими машинами. Он также очень удобен и хорошо оборудован, не говоря уже об экономичности и доступности. И даже жаль, что Ford объявил о прекращении его производства.

Лучший большой семейный автомобиль – Peugeot 408 и Citroen C5-X

По сути, обе модели являются седанами-фастбэками с дорожным просветом, как у настоящего внедорожника. Собственно, это один и тот же автомобиль с небольшими изменениями в дизайне и разным шильдиком. Обе модели очень удобны и действительно хороши в управлении, особенно на больших расстояниях.

Лучший маленький внедорожник – Toyota Yaris Cross

Версия Cross заметно больше обычного Yaris, и это дает ей больше места на заднем сиденье и приличный багажник вдобавок. Определенные сомнения вызывает 1,5-литровый гибридный двигатель, но японец все же побеждает в своем сегменте.

Лучший средний внедорожник – Renault Austral

Под капотом у новинки необычная гибридная система, которая не всем может быть по душе, но в целом машина отличная – удобная в управлении и очень экономична. К тому же она имеет самый лучший интерьер из всех моделей Renault и прекрасную информационно-развлекательную систему.

Лучший большой внедорожник – Range Rover

Потрясающий внешний вид и чрезвычайно комфортное управление обеспечили Range Rover победу среди целой кучи достойных конкурентов. Последние обновления сделали машину только лучше. Самому Range Rover не нужно притворяться кем-то еще, он просто выполняет свою функцию роскошного внедорожника, который также может подниматься на высокие горы и преодолевать небольшие реки с удивительной стремительностью. И все это время водитель и пассажиры просто наслаждаются видами в комфорте классного салона.

Лучший спорткар – BMW M2

С М2 вы можете заниматься своими повседневными делами, а затем выехать на трассу и сразу почувствовать все преимущества трехлитровой рядной шестерки с двойным турбонаддувом. Эти пожиратели топлива со спортивным характером вскоре могут исчезнуть под давлением экологических требований, поэтому ими нужно наслаждаться прямо сейчас.

Лучший автомобиль высокой проходимости – Ford Raptor

Пикап с трёхлитровым двигателем V6 справится со всем, чего вы только от него пожелаете. Он – абсолютное олицетворение силы и мощности на дороге, и при этом обеспечивает водителю приятный опыт вождения.

Лучший маленький электромобиль – Jeep Avenger

В прошлом году Avenger был признан европейским автомобилем года. Все потому, что он хоть и вышел под эгидой американского Jeep, все же в большей степени разрабатывался итальянским Fiat. Имея реальный запас хода около 375 км и действительно высокую проходимость даже без полного привода, этот электрокар также радует относительно невысокой ценой.

Лучший средний электромобиль – Renault Megane E-Tech

Хотя запас хода в 300 км на сегодняшний день уже не выглядит чем-то особенным, система зарядки мощностью 22 кВт является настоящей жемчужиной, что значительно ускоряет процесс наполнения аккумулятора. А это очень заманчивая черта в электромобилях. К тому же, Megane E-Tech в прошлом году несколько снизился в цене.

Лучший большой электромобиль – Mercedes EQS

Mercedes EQS – как в формате седана, так и в формате внедорожника – образец мощности и роскоши. Его интерьер напоминает о шикарном и комфортабельном отеле. При этом он обеспечивает отличный водительский опыт.

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