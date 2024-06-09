Лучше подумать дважды: 3 автомобиля с самой плохой ценой

К сожалению, не всегда цена автомобиля соответствует его качеству и надежности. Иногда можно потратить значительную сумму денег на модель, которая принесет больше разочарования, чем удовольствия.

Есть транспортные средства, которые, несмотря на свои сильные стороны, имеют серьезные недостатки. Поэтому эксперт по автомобильной промышленности Мелани Муссон поделилась подборкой моделей, которые не стоит покупать.

Ram 2500/3500 Diesel

Если вы ищете пикап, то, вероятно, будете рассматривать Ram 2500/3500 Diesel. Однако эксперт предостерегает вас от этого, ведь это один из самых плохих автомобилей за свою цену.

Детали этого дизельного грузовика невероятно дорогие и часто выходят из строя. Кроме того, не каждый механик будет готов взяться за работу с Ram 2500/3500 Diesel, так что ваши ремонтные возможности достаточно ограничены.

Land Rover или Range Rover

Еще одна худшая покупка, по словам Муссона, это Land Rover или Range Rover. Несмотря на то, что эти автомобили, несомненно, стильные, они ужасны с точки зрения обслуживания.

Начальная рекомендованная розничная цена на модели 2024 года составляет около 107 000 долларов, что довольно дорого. Однако эти роскошные внедорожники одни из наименее надежных транспортных средств.

Ford Focus

Ford Focus долгое время был популярным выбором среди покупателей автомобилей с ограниченным бюджетом. В настоящее время их производство прекращено, поэтому можно приобрести только подержанные модели, но экспертка не советует этого делать.

Автомобиль имеет много мелких неприятных проблем, например электроника окон, которая перестает работать со временем, или шум во время движения. В целом модель обладает плохой надежностью, а вероятность дорогостоящего ремонта и низкая стоимость перепродажи делают ее плохим выбором.

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