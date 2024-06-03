Недорого и очень практично: какие автомобили покупают украинцы. Фото

Среди новых автомобилей на рынке украинские покупатели уже долгое время отдают предпочтение кроссоверам. Такие машины считают очень практичными. При этом акцент делают на недорогих моделях.

Доступные модели опять лидируют в рейтинге продаж. В мае 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,5 тысяч экземпляров. Почти все автомобили в десятке лидеров – кроссоверы.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota RAV4 (475 шт.); Renault Duster (391 шт.); Mitsubishi L200 (152 шт.); Kia Sportage (148 шт.); Mazda CX-5 (125 шт.); Skoda Kodiaq (124 шт.); Toyota Camry (114 шт.); Suzuki SX4 (113 шт.); Volkswagen ID.4 (110 шт.); BMW X5 (109 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. В рейтинге доминируют недорогие модели. Такие машины, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей.

Но из десятки лидеров выделяется BMW X5, эта модель заметно дороже других машин в статистике. А Toyota Camry – и вовсе единственная легковая модель в десятке лидеров.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый Kia Sportage – этот кроссовер очень ждут покупатели.