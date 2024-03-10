Топ-10 авто, за которыми в 2024 году будут охотиться все коллекционеры

Рынок коллекционных автомобилей растет с каждым годом, поскольку с развитием технологий все больше моделей начинают считаться классикой. Их покупка – это довольно дорогое удовольствие, но цены на редкий и уникальный транспорт постоянно растут, поэтому коллекционные авто могут быть отличным капиталовложением.

Некоторые из транспортных средств обещают обеспечить особо большую прибыль. Finance.yahoo опубликовали список из 10 самых лучших автомобилей для коллекционеров, которые можно купить в 2024 году.

2008-2013 BMW M3

Ожидается, что этот компактный спортивный седан будет обладать высокой ценностью при перепродаже в будущем. Однако, несмотря на то, что эта модель в хорошем состоянии и стоит дешевле, чем большинство автомобилей в этом списке, ее обслуживание может быть довольно дорогим.

1964-1970 Шевроле Impala SS

С 1970-х годов Chevrolet предлагал фабричные полицейские варианты многих своих моделей, включая культовую Impala. Модель 1964 года особенно востребована как коллекционный лоурайдер.

1946-1950 Chrysler Town & Country

Первое поколение Town&Country появилось сразу после Второй мировой войны. Наиболее характерными чертами этих моделей были панели из белого ясеня и красного дерева и кожаный салон.

Chrysler Town & Country были изготовлены в ограниченном количестве, поэтому они очень редкие и дорогие.

2011-2016 Ferrari FF

Это большой, комфортный автомобиль для путешествий, который был доступен для покупки в течение короткого периода времени. Одна из моделей 2014 года была продана за 325 000 долларов в начале этого года.

1964-1966 Форд Thunderbird

Это американская классика, которая имела огромный успех, когда была представлена ​​в 1964 году. Однако из-за особенностей Ford Thunderbird, его реконструкция будет очень дорогой.

2000-2005 Jaguar XKR

Коллекционеры не редко любят автомобили не только за их историю, но и за производительность. XKR одно из немногих транспортных средств, которое предлагает коллекционный функциональный семейный автомобиль за достаточно демократичные деньги.

1981-1986 Jeep CJ-8 Scrambler

Благодаря своему уникальному внешнему виду этот автомобиль получил значительную популярность среди коллекционеров. Сейчас есть тенденция, что с каждым годом этот автомобиль продается все дешевле и дешевле, но все-таки он до сих пор пользуется спросом.

1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary

Этот автомобиль регулярно выставляется в самых лучших аукционных домах Америки. Автомобиль-герой из фильма "Волк с Уолл-стрит" был представлен в Абу-Даби в ноябре и сейчас продается ориентировочно за 1,5-2 миллиона долларов.

1997-1999 Mitsubishi Pajero Evolution

Pajero Evolution было изготовлено всего 2500 экземпляров. Но большинство коллекционеров ищут один из примерно 600 специальных 4x4, имеющих пятиступенчатую механическую коробку передач.

1997-2002 Plymouth Prowler

Транспортное средство, которое когда-то описывали как "автомобиль, с которым лучше фотографироваться, чем ездить", является одним из самых популярных автомобилей на аукционе. Однако его до сих пор удивительно легко найти по приемлемой цене.

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